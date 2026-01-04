超越門羅主義！川普轟炸、暫管委國又逮總統 自豪：這是唐羅主義！

編譯張渝萍／綜合報導

2026年伊始，美國總統川普又有驚天舉動！他3日針對委內瑞拉展開攻擊，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與妻子，將兩人送回紐約受審。川普稱，這是他所稱的「唐羅主義」（Don-roe Doctrine）的一部分。

川普轟炸、暫管委國又逮總統，他自豪超越門羅主義，「這是唐羅主義！」（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

川普自豪的「唐羅主義」是什麼？

《國會山報》3日報導，美國總統川普3日表示，在馬杜洛執政期間，委內瑞拉「在我們的地區內窩藏外國敵對勢力，並取得具威脅性的進攻性武器，這些武器可能危及美國的利益與人民生命，而且他們昨晚還動用了這些武器。」

川普說：「（委內瑞拉）這些行動嚴重違反了美國兩百多年來外交政策的核心原則，現在不再容許了。這可以一路追溯到門羅主義。門羅主義是一件大事，但我們已經在很多方面超越了它，而且是大幅超越。現在他們稱之為『唐羅主義』。」

什麼是門羅主義？

根據美國國家檔案館的資料，前總統門羅在1823年12月2日曾在國會發表演說，演說內容之後被稱為「門羅主義」，主要是警告歐洲列強不得干涉西半球國家的事務。

美國國務院稱，門羅的國務卿、同時也是其繼任者的亞當斯（John Quincy Adams），將該主義發展為防止歐洲國家干預那些已從西班牙、法國等國獨立的拉丁美洲國家的工具，同時也意在遏止俄羅斯向阿拉斯加擴張。

在過去兩百多年裡，美國總統多次援引門羅主義，以阻止外國勢力干預拉丁美洲事務。國家檔案館指出，1865年，美國外交官曾以門羅主義為依據，支持墨西哥總統華雷斯（John Quincy Adams）對抗法國扶植的魁儡皇帝馬西米連諾（Maximilian）。

前總統羅斯福則進一步擴張門羅主義，用以正當化美國在拉丁美洲各地的軍事干預。部分學者對此提出質疑，認為這種擴張使美國得以進行軍事行動，破壞那些不符合美國利益、特別是在冷戰期間的左翼政府。

委內瑞拉行動如何實踐川普的「唐羅主義」

川普在當地時間3日清晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動多次攻擊後，馬杜洛與妻子弗洛雷斯遭逮。美國陸軍三角洲部隊將兩人拘捕，並以直升機送往「硫磺島號」兩棲攻擊艦，兩人目前都已抵達紐約。司法部長邦迪表示，兩人已被起訴，將在紐約南區聯邦法院受審。

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，且已被運送至紐約。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

川普在稍早的記者會上表示，美國將「繼續接管這個國家，直到能夠進行安全、妥善和明智的權力交接」。川普還稱，「美國非常大型的石油公司們」將進軍委內瑞拉，去「修整他們非常破舊的石油基礎設施，然後開始讓這國家賺錢。」川普還聲稱，政府的行動「將會讓委內瑞拉人有錢、獨立且安全」。

委國共產、極權盟友紛紛譴責

委內瑞拉的共產與極權國家盟友紛紛對這次攻擊以及馬杜洛被捕表示譴責。

俄羅斯官員呼籲召開聯合國安理會會議，表示「用來為這些行動辯護的理由毫無根據」。

中國外交部表示對該行動「深感震驚」，並指出美國違反了「國際法與委內瑞拉的主權，威脅拉丁美洲與加勒比地區的和平與安全」。

古巴則要求釋放馬杜洛與妻子，並譴責美國進行「赤裸裸的帝國主義與法西斯侵略，其目的在於支配他國、復活以門羅主義為根基的美國霸權野心，並取得對委內瑞拉及該地區自然資源的無限制接近與控制權」。

委內瑞拉人卻很開心

然而，形成對比的是委內瑞拉人普遍樂見川普行動的反應。讓身為石油國的委內瑞拉經濟低迷、通貨膨脹，並處於長期物資短缺、人才紛紛出逃的馬杜洛，2018年連任以來，經濟狀況未能改善，委國人仍生活在水深火熱中。

委內瑞拉民眾對川普行動多數保持樂觀，並開心馬杜洛政權結束，期待經濟困窘情況能翻轉。（圖／翻攝自X平台 @ReviewsPossum）

因此無論是留在委國的委內瑞拉人，或是移居海外的委內瑞拉裔，不少人期待川普的轟炸能解決這個長期以來未能改善的困境，認為美國將會帶給他們大量資金，扭轉現況。

