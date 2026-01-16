超越關稅：臺美談判中的制度輸出與戰略嵌合／魯云湘

▲台美關稅談判，台積電角色超越單一企業投資者，衍然是一種「制度載體」全盤複製美國。圖為台積電亞利桑那設廠，翻攝台積電官網。

魯云湘（政策與戰略研究員）

近日臺北高層官員赴華府，就關稅調降與投資合作進行磋商，表面看來是一場典型的經貿談判。即便臺美貿易投資協定已對外宣布，但若僅以「關稅降幾個百分點」來理解，恐怕會錯失真正重要的結構訊號。

值得注意的是關稅本身並非核心。臺灣若希望將部分出口至美國的關稅由 20% 調降至 15%，幅度有限，且最具戰略價值的半導體產品原本就不在美國關稅清單之內。這意味著，關稅更像是談判的技術性門檻，而非雙方真正交換的重點。

誠如前述，臺美已正式宣布貿易投資協定，據協議內容顯示，雙方已就關稅調降與長期投資架構達成共識，將臺灣輸美商品關稅由 20% 調降至 15%，並同步推動半導體產業的長期在地化布局，以強化美國供應鏈。除了官方磋商，國內在野黨領袖如黃國昌於 1 月中旬的訪美行程，此一現象亦顯示，相關議題已逐步脫離黨派對立，轉為結構性國家選項的討論。儘管協議預計於 1 月底公布，其背後的戰略輪廓已隱然成形。

而真正值得關注的，是美方對「產業模式」的高度興趣。相關訊息顯示，臺北所提出的方案，包含協助美國複製以科學園區為核心的產業聚落經驗。這代表華府已逐漸意識到，僅靠補貼與單點投資，難以重建先進製造能力；真正稀缺的，是長期累積的制度設計、產業協作與人才流動機制。

在這個脈絡下，台積電的角色，早已超越單一企業投資者，而更像是一種「制度載體」。它所輸出的不只是資本或產能，而是一整套高度成熟、難以快速複製的生產與治理邏輯。對美國而言，這比單純引進設備或技術，更具戰略價值。這也正是地緣政治中，「軟實力」如何經由制度化與產業嵌合，轉化為「硬制衡」的具體展現。而此次協議中以投資承諾、信用擔保與關稅減免相互扣連的設計，正展現此一轉化機制，已進入具體操作的層次。

從北京的視角來看，這類安排所帶來的壓力，相較於軍售的「點狀」震懾，產業制度的「面狀」嵌入，對其而言是更難化解的結構性挑戰。這種連結一旦完成，臺灣問題將從單純的領土爭議，演變為全球高科技供應鏈的生存命題。一旦臺北被納入華府核心供應鏈與產業安全體系，其戰略位置便不再只是政治議題，而成為體系運作的一部分。

國內常見的質疑，是「產業外移」或「被掏空」。然而，戰略評估的重點不在於物理遷徙，而在於規則制定權。只要臺灣仍是制度邏輯的發源地，這種外溢便不是流失，而是影響力疆域的擴張。若一方僅是被動承接訂單、技術可被取代，主體性自然隨之瓦解；但若提供的是不可替代的制度賦能與關鍵節點，這種嵌入便會轉化為不可撼動的結構性影響力。

整體而言，這場談判更像是一種「不寫進條約的同盟深化」。它沒有正式邦交的高政治風險，卻透過產業、投資與制度安排，建立高度互賴的現實連結。對臺北而言，真正需要關注的，不是是否被嵌入，而是能否持續掌握自身不可替代的核心能力。只要這一點仍在，在此條件下，嵌入不必然意味弱化，而是一種經由制度轉化而來的戰略存在形式。

（本文對其戰略意涵之推論屬亞太安全與戰略研究獨立工作室分析。）