超越阿湯哥爬「杜拜塔」＆三島由紀夫《金閣寺》？Alex《赤手獨攀101》直播：5大天時地利人和成功要素整理分析

艾力克斯霍諾德在 Netflix《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper Live 霸榜多國 Netflix 熱播排行榜 TOP1 (AP Photo/Chiang Ying-ying)

【文 / 雀雀】艾力克斯霍諾德在 Netflix《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper Live 節目不只成為世界級討論話題、霸榜台灣 Netflix 熱播排行榜 TOP1 ，熱度更衝破台灣同溫層、在美國等共 16 國的 Netflix 都爬上當日熱播排行榜 TOP1，連世界知名建築也要因而改寫排序 ── 即便在未來不一定，但在 2026 之初，台北 101 絕對是全球最紅的建築物，超越阿湯哥爬「杜拜塔」或者是三島由紀夫寫《金閣寺》。原因很簡單：能給觀眾一個好故事是當代唯一的真理，一個好的建築物故事亦如是。

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》所創造的真實好故事，其實涵蓋了天時地利人和等各方萬事俱備的條件，缺一不可，本文整理 5 大成功要素分析，一起來探討。

1、「網路時代」實體物理活動的極致！

在各產業都在討論「從線上活動轉線下活動很重要」的現在，其實真正能吸引當代觀眾注目、願意被實體活動號召的事件並不多，但世界第一徒手攀登員 Alex Honnold 做到了！這位極限運動家看上 101 已經十幾年，來台圓夢的這條路走了這麼久，並把十多年來的精華悉數濃縮在一個半小時之內綻放給全世界，憑一人之力將實體活動做到極致的程度，絕對是前無古人。

2、「直播文化」技術條件的巔峰整合！

在直播節目還沒興起的過去，就算霍諾德有機會提早來台爬 101 且順利完成攀爬壯舉，過程也是會與直播無緣，可能頂多成為另一部《赤手登峰》的紀錄片（而且還不一定能夠得到奧斯卡獎）。時至今日，在直播節目被玩爛的現在，要成功直播《赤手獨攀台北101》卻也是在技術上非常困難的事：舉凡要將光纖垂直拉上 101 成功讓攝影連線不斷線、各種空拍攝影技術豐富化觀看視角，網路上關於收音黑魔法的敘述開人眼界，以及要讓直播節目變得活潑好看的主持節奏……科技與人文專業技術缺一不可，而《赤手獨攀台北101》成功做到了。

3、全新「建築故事」的價值賦予賦活！

2004年所蓋好的「世界最高樓」101 如今已經不是世界第1高，然而從這週開始，卻已奠定了「101 是世界數一數二最有名高樓」的地位，其實就和世界第一高樓的杜拜「哈里發塔」一樣 ── 因為有阿湯哥爬過它。當初「阿湯哥」湯姆·克魯斯在2011《不可能的任務：鬼影行動》爬上「世界第一高樓杜拜塔」，讓「世界第一高樓」＋「阿湯哥」為哈里發塔創造出 15 年不敗的建築故事佳話，證明了「一個好的建築故事」有時比建築師更重要。就像「敵人就在本能寺」和三島由紀夫寫《金閣寺》的歷史故事讓人想去做建築朝聖一樣。

阿湯哥拍的是劇情片，霍諾德拍的是直播 / 紀錄片。兩人都很強，但直播 / 紀錄片的真實性無可取代。而且來台北 101 時地參觀比較經濟與容易。

在《赤手獨攀101》之後，101為了防止民眾與觀光客到處試爬與亂爬，建議可考慮直接打造101某段實體1：1外牆，讓大家做安全試爬、過一過當霍諾德的癮，還可以拍照留念。

4、「建築形式」美學判斷的重新定義

台灣建築大師李祖原的建築美學較為傳統，其實並不特別被現代化後的台灣建築設計圈所崇尚。然而在霍諾德爬上 101 之後，一切突然都改變了 ── 101 的建築形式提供給霍諾德考驗耐力的高度難度、卻又有不失安全的竹節緩衝段落，有點難又不會太難的物理條件給予他挑戰和信心，突然之間 101 這棟建築竟在 2026 年變成了一棟「形隨機能」（適合赤手獨攀的機能建築），並被霍諾德認為是「家庭友善」建築，重新定義了建築愛好者眼中看待台北 101 的方式與視角，甚至想跟李祖原建築師懺悔：原來大師是超前部署 20 年！

5、超越藍綠的企業董事肩膀與創新力

位階與能力越強，責任越大。這句話大家都會說，真的能做到，且有肩膀與創新力的管理者卻很少。 101 董事長賈永婕能夠號召內部各部門與台北市政府各單位一起來完成這項創舉式的壯舉，本身就已經超越藍綠。這正正就是台灣人現在最需要的向心力。

《赤手獨攀101》這一場結合天時地利人和等利基的世紀大秀，讓 101 不花一毛錢就收穫到比耗資數千萬施放跨年煙火更能獲得台灣與全球觀眾的注意力，不只是101、艾力克斯霍諾德、Netflix 和台灣都是贏家，最重要的是這場秀的成功，成功提醒了台灣人：團結真有力。

