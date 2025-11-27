超越障礙之愛 大里環保輔具平台

台中大里靜思堂4年前成立環保輔具平台，這些年，申請輔具的民眾很多，志工接到任務，就會安排時間送輔具，但有時民眾家的環境很侷限，志工到場才發現，難度非常高，但志工熟能生巧，反應很快，即使是窄到不行的門，志工還是可以想方設法，把病床給搬進家裡，民眾看了都很感動。

大里靜思堂的環保輔具平台，成立四年多，每個星期六早上，志工就會來仔細清潔這些回收的輔具。

慈濟志工 江麗玉：「想說要再利用啊，所以說，就要乾淨一點。」

廣告 廣告

而另外一頭，志工接到民眾申請輔具，馬上聯絡，時間剛好OK，立刻出發。

到了之後，發現民眾家的巷子非常狹窄。

一到門口，發現問題大了，門的距離很窄，床根本過不了，會卡住，但難不倒這群師兄，思考了一下，想出辦法。

慈濟志工 賴琦滄：「我們不曉得說，進來的門那麼小，我們就是想盡辦法，先放直的，放豎的，放橫的，再抬進來，終於把它完成了，讓案家可以放心 。」

民眾 陳女士：「很厲害，很感謝大家，很熱心，這個門這麼窄，有辦法(搬進來)，真的超有愛心的。」

陳女士的先生癌末，需要電動病床，志工克服環境的侷限，完成任務，讓陳女士一家人安心，就是對志工好的回饋。

更多 大愛新聞 報導：

企業響應共善 日系家電祝福入厝禮

慈悲行動力 一滴水承載辛巴威的未來

