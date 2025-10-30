超越「荷蘭川普」！38歲葉騰領軍勝選 有望成荷首位同志總理
38歲的荷蘭中間派政黨領袖葉騰（Rob Jetten），在其所屬政黨民六六黨（D66）於29日的國會選舉中表現強勁後，有望成為荷蘭史上最年輕且首位公開出櫃的總理。
根據《路透社》，葉騰在競選過程中成功轉變形象，從一位專注於氣候議題的嘮叨部長，變身為一位提出「我們能行」（yes, we can）口號的開朗政治家。
葉騰憑藉精準的訊息傳遞和激增的廣告支出，以及觸及了移民和住房危機等具爭議性的議題，贏得了一些傾向右翼選民的支持。他同時指責有「荷蘭川普」之稱的極右翼領導人懷爾德斯（Geert Wilders）「劫持」荷蘭的身份認同。
報導指，葉騰的性取向並未成為選戰的主要焦點，他所屬的政黨曾在25年前，推動荷蘭成為全球首個同性婚姻合法化的國家。
截至當地時間30日清晨，約98%選票完成統計後，在國會下議院150席中，民六六黨與懷爾德斯領導的自由黨（PVV）皆斬獲26席。相較於2023年創下的佳績，自由黨的席次大幅下滑，民六六黨的席次則幾乎增加了2倍。
由於所有主流政黨都表態不會與懷爾德斯合作組閣，因為自由黨曾導致上屆聯合政府垮台，這將為葉騰組建政府鋪平道路，他將成為該國歷史上最年輕的總理。
