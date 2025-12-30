超越1996年台海危機？中共火箭彈落點進入24浬內 「史上最接近」台灣

國防部情次室次長謝日升。（鏡新聞）

中共今天（30日）在台灣周邊海空域實彈射擊演習，國防部公布截至今天下午4點，共軍向我國射擊兩波多管火箭，總共合計27枚，其中從泉州石獅位置發射10枚火箭，彈落區位在24海浬內，情次室次長謝日升坦言，這次彈落點的確比過往軍演更接近台灣陸地，這也是中共刻意要傳遞的訊息之一；至於是否比1996年台海危機時更接近？他表示受限當時的時空背景，無法偵測到確實彈落位置，未正面回覆。

謝日升證實，確實有中共艦船進入24海浬內，我國海軍、海巡的船艦就在一旁並航監控；實彈射擊落點也有位於24海浬以內，今天分為兩波，第一波在早上9點從福建平潭，射擊了17枚多管火箭，彈落區位於基隆東北方70海浬，在24海浬外，並沒有飛越台灣上空；第二波在下午1點，同樣從福建，但是從泉州石獅位置發射10枚，彈落區位在台南西方50海浬，這在24海浬內，但在12海浬外，也沒有飛越台灣上空。

謝日升指出，這次共軍彈落點比過往的軍演更接近台灣陸地，至於是否為歷來最靠近台灣的實彈射擊，與1996年台海危機相比是否更接近？謝日升補充，受限1996年的時空背景，當時可能全世界都無法偵測到確實彈落位置，現今國軍已具備更完整的偵蒐與比對能力，因此能清楚確認此次落彈位置的實際距離與範圍。

謝日升強調，國軍全程掌握共軍動態，並持續透過情監偵系統進行監控，對於中共藉由實彈演訓所傳達的政治與軍事訊號，國軍均已納入評估，並採取必要應處作為，確保國家安全與區域穩定。





