超越365元鹹酥雞！她買「護手霜」被男友罵公主網勸分手

日前一名女網友在社群上抱怨，自己買了365元鹹酥雞被男友嫌貴後，引發大量討論。如今在社群上又出現類似情況。有女性在Thread上表示，自己發現同事使用的護手霜看起來相當好用，想要花費299元同款使用，沒想到男友得知後竟然罵她是「公主」，並質疑她有沒有在存錢，奇葩內容曝光後讓不少民眾看了相當火大，開勸「趕快分手」。





該女在Threads上表示，自己跟男友分享同事護手霜相當好用，使用起來不會有油感，而且很香。她打算花299元購入使用，但男友得知後竟然脫口：「啊妳是有沒有在存錢？不要看到什麼就想買，妳是公主喔？」讓她想當傻眼，並表示自己是要自費購入，沒有要男方出錢。





超越365元鹹酥雞！她買「這價位護手霜」被男友罵公主全網勸：快流放賤民

該女子分享被男友罵的過程。（圖／翻攝畫面）



消息曝光後立刻掀起熱議，臉書粉專「城西有顆地圖炮」發文表示：「這年頭男生眼中的公主的標準是：去買299元護手霜？蛤？這男的看到我的彩妝櫃一隅都會腦溢血吧？繼365元鹹酥雞後又一奇葩。我有認真看過這個帳號，應該是真人真事，這年頭現實生活94這麼多蕩生男有女朋友！台灣女生你們不要這麼不挑！」多數網友也表示「299？就是公主？那我是太上皇」、「這種對話已經聽過身邊很多人遇到過，都是要花自己的錢，然後男的很激動」、「一個男人閒到對女友用護手霜這種雞毛蒜皮的事情有意見，這男的我會瞧不起」、「跟鹹酥雞男友可當好朋友~~母胎永遠單身的那種」、「眾網友留言籲請公主流放賤民，愛了」、「這些男人是不是都是用沐浴乳洗臉啊」。

