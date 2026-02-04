【超越DS】初代 Switch 已成為任天堂有史以來最暢銷主機





目前距離初代 Nintendo Switch 推出已經過了將近 9 年的時間，而雖然次世代新主機 Nintendo Switch 2 已經在去年正式推出，但初代 Switch 至今依然有著相當穩定的銷售表現，到了最近，這台主機又再次達成了另一個重要里程碑。

於 2004 年推出的掌機 Nintendo DS 當年造成了不小的轟動，最終成功創下了 1 億 5402 萬台的銷量，多年來一直都是任天堂旗下銷量最高的主機產品，這台掌的銷售表現高於創下 1 億 1869 萬台的 Game Boy，以及 1 億 163 萬臺的 Wii，然而，這個記錄最近終於被初代 Switch 打破。

廣告 廣告

根據最新銷售更新報告，截算至 2025 年 12 月 31 日為止，初代 Nintendo Switch 已經在全球累積售出了 1 億 5,537 萬台，成功超越 NDS 整整 100 萬臺的銷量。因此，初代 Switch 已正式成為了任天堂迄今為止銷量最高的遊戲主機。此外，這份報告也揭露了 Nintendo Switch 2 在首年的銷售表現。

在 2025 年上市的這半年來，Switch 2 主機已經在全球創下了 1737 萬臺的銷量，雖然這個數字仍落後於早期其他任天堂主機的首年表現，但其實已成功超越了 WiiU 生涯創下的 1356 萬臺。

Nintendo Switch 順利登上任天堂主機銷量巔峰，也再次凸顯這台「混合型」主機在設計上的成功。任天堂為 Switch 結合了家用與攜帶遊玩的特性，多年來持續保持市場熱度，並在產品生命週期後期仍能穩定銷售。

以目前來說，有史以來最暢銷的遊戲主機依然由索尼的 PS2 穩坐。這台主機在生命週期中一共創下了 1 億 6000 萬臺以上的銷量，至於初代 Switch 是否有機會成功篡位，接下來還有待觀察。

