超越YOASOBI、米津玄師的女人！ 高市早苗催票片9天飆破億人次觀看

高市早苗日前一則30秒宣傳片，不到2週觀看人次破1.1億。（AP）

日本眾議院將於2月8日投票改選，目前執政的自民黨積極催票，首相兼自民黨總裁高市早苗日前在YouTube一則30秒宣傳片，短短9天就破億人次觀看，引發日本網友熱議：「比歌曲還快的觀看速度，甚至超越YOASOBI與米津玄師！」

高市早苗今年1月宣布日本眾議院解散，2月8日將進行投開票，目前執政的自民黨積極展開選戰，首相兼黨總裁的高市早苗近期在年輕世代族群擁有高人氣，並四處演說助選。

自民黨官方YouTube頻道也密集發布催票影片，其中1月26日上傳的一段高市早苗的30秒宣傳片，短短9天就破億人次觀看，截至今日截稿已逾1.2億觀看數，目前仍在快速成長，高市在影片中強調，「一個不願挑戰的國家沒有未來，守舊政治無法孕育希望」，展現自民黨持續執政的決心與企圖心。

該影片的熱度甚至超越人氣樂團YOASOBI及米津玄師的破億速度，觀看紀錄引發日本網友熱議，紛紛留言驚呼「瀏覽量太誇張了」、「比米津玄師歌曲還快」、「日本最快速破億的影片」，也有人推測這與自民黨大量投入廣告推廣有關。





