超跑巷爆砸酒瓶！信義猴群「喜錄犯罪證據」 警方出手了

位於台北市信義區的超跑巷，因酒吧林立，時常會有不少超跑停放聞名，不過消費者幾杯黃湯下肚，就會做出一些脫序行為，最近有民眾就紀錄到，兩名男子不明原因在超跑巷內朝馬路狂砸酒瓶，企圖讓車子輾過爆胎，離譜行徑在網上曝光，現在警方也要出手了。

兩名男子在超跑巷鬧事。（圖／翻攝自Threads）

一名網友在Threads上發文，曝光一段兩名男子昨天早上在超跑巷鬧事的畫面，可以看到兩名男子站在人行道上，手裡拿著不少酒瓶，接著就是往馬路上狂砸酒瓶，使得酒瓶破裂、玻璃碎片散落在柏油路上，意圖讓汽車輾過導致爆胎，影片中甚至可以聽到，有外國人悄悄地說：「為何沒有人阻止？沒人在這裡？」

更令人感到不解的是，兩人竟然邊砸酒瓶邊錄影，顯然是對自己幹的事情感到自豪，如此離譜的行為被民眾記錄下來PO網，網友看完影片紛紛留言：「還好沒砸到人」、「請報警，這已經造成路人危險」、「這條路很特別，金字塔頂端跟金字塔底層的人都喜歡來這」。

兩名男子的行徑，成功獲得警方注意，轄區警方表示，雖然並未接獲報案，但事後已主動調閱監視器畫面，確實兩人的行為涉及危險，正積極釐清當事人身分，循《廢棄物清理法》方向進行後續處置。

