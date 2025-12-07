超跑「切西瓜」？139線重機與「牛魔王」碰撞 驚險畫面曝光！

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又是「切西瓜」惹禍？彰化縣芬園鄉縣道139線大彰路昨天(6日)晚間傳出紅牌重機與紅色豐田「牛魔王」Supra跑車碰撞的事故，碰撞一瞬間的畫面今天(7日)曝光，超跑疑似在路口跨越雙黃線，彰化警分局表示，肇事原因仍待釐清，如有違規情事將會依法開罰。

彰化警分局指出，這起意外的超跑陳姓駕駛(30歲)與曾姓機車騎士(25歲)的酒測植都零，也都持照正常，曾男有多處挫傷，左手骨折，送醫沒有生命危險。

廣告 廣告

警方表示，這起意外發生地點在彰化縣芬園鄉大彰路與員草路口，重機由南投往彰化市方向直行，超跑由彰化市往南投方向行駛，在該路口左轉，與重機發生碰撞，雙方肇事原因仍待釐清，如有違規情況，將會開單告發。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭24歲警交管勤務遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

根本無法閃！宜蘭24歲男警遭廂型車夾殺 後方行車紀錄器曝光

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

獨家》台南女警開單竟被砍 「斧頭怪客」行凶動機曝光

