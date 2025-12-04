超跨界合作 桂冠攜全家+華碩打通數據到餐桌「一鍵管理」家人健康

桂冠實業副總經理王振宇（左）、華碩遠距健康事業部總經理許萬寶（中）和全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啟丞（右）。

「我們是玩真的！」老牌食品廠桂冠開發多種針對長者的健康餐食，今（4）日在南港展覽館舉辦的台灣醫療科技展上，發表最新的「健康生態圈」合作，這次集結科技業者華碩、通路的全家便利商店，以及做食品的桂冠，真正打通最後一哩路，讓一般人也能輕鬆遠端管理家人健康。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長王啟丞表示，這次真的是超跨界商業模式的成功案例，眾所皆知，台灣已進入高齡化的社會，但不少長者對於營養知識、平日備餐等，有非常大的困擾，就算有機器每天量，冰冷的數字也難以落實到餐桌上，因此全家便利商店透過APP、連接華碩的「健康小站」量測數據，透過AI模型推算出個人健康、飲食建議，讓消費者在全家的購物場景中直接買到，合作方的桂冠營養研究室，也針對長者做出不少方便、美味的食品。

推出「健康小站」的華碩遠距健康事業部總經理許萬寶表示，機器可以測血壓、血氧、體脂、心率等關鍵指標，數據串接至「全家」的APP，他以自家四口來測試，可以在APP上看到大家的狀況，然後APP會推薦可以吃些什麼，還可直接在APP上購買商品、直接送到家。

「其實慢性病管理最難的一環，就是持之以恆。」許萬寶表示，像是機器買了，很多人會懶得量，如果沒有跟長輩住在一起，也不好天天打電話問，最重要的是，知道身體狀況後，也不知道到底能吃些什麼東西，所以這次的強強聯手，就是從測量、互動、購買、到食品廠的量身打造，從數據落實到餐桌。

桂冠實業營銷副總王振宇表示，在超高齡社會中，重點不是複雜的知識，而是簡單、做得到、吃得下的營養解方，桂冠營養研究室已經做了八年，發現民眾在健康照護上最大的共同點，就是難以持之以恆，所以這次的三方合作，華碩掌握消費者的健康數據，桂冠負責在這些報告裡提出精準的營養餐食，且設計出回家能方便操作、又符合喜好的食物，還可以輕鬆購買，每一個關卡都連得很順，才有利於養成新的習慣，所以未來會繼續發展更多精準營養餐食，並加深跟健康生活圈夥伴的合作，讓家庭照顧不再是壓力，而是輕鬆自然的選擇。

