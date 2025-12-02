超跳Tone！00938納入「雞排概念股」 大成、卜蜂逆襲ETF舞台

財經中心／師瑞德報導

00938、00946兩大ETF換股名單出爐！凱基優選30 ETF（00938）納入「雞排概念股」大成、卜蜂，與聯詠、寶雅等12檔新成分股，寶成、台新金等11檔出局。群益科技高息成長ETF（00946）同步調整。換股已於12月2日後生效，5日內完成權重調整，影響投資組合布局。（圖／資料照片）

台灣指數公司於12月3日公布定期審核結果，兩大指數：「台灣上市上櫃優選多因子30指數」與「科技高息成長指數」同步進行成分股調整，分別牽動凱基投信發行的00938「凱基優選30 ETF」與群益投信推出的00946「群益科技高息成長ETF」。換股作業已於12月2日交易結束後生效，並於5個交易日內完成權重調整。

其中，00938本次新增12檔成分股，最吸睛的是「雞排概念股」大成與卜蜂雙雙入列，讓以科技股為主的ETF突然多了點人間煙火氣，也引來投資人熱議。其他新入選個股還包括瑞昱、聯詠、玉山金、統一證、上海商銀、寶雅、可寧衛、統一實、中保科與宏全，橫跨食品、金融、通路、環保與科技領域，顯示出指數在兼顧成長與穩健間的選股策略。

被剃除的11檔成分股，則包含潤隆、三陽工業、億光、興富發、凱基銀、台新新光金、新普、樺漢、矽創、至上與寶成，顯示評選機制將根據企業財務體質與市況靈活調整。

另一方面，00946「群益科技高息成長ETF」所追蹤的指數也同步進行調整，雖官方未公布詳細名單，但可預期此次換股將進一步強化其科技與股息雙重兼顧的特色，吸引看重成長與現金流的投資族群。

台灣指數公司說明，兩大指數的調整依據預先設計的量化因子與市況資料，透過定期檢視來確保選股邏輯具備市場代表性與投資參考價值。這次換股對ETF持有人而言，也是一個重新檢視投資組合的契機。

