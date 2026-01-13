超車中國名將李詩灃 周天成BWF男單排名躍升至世界第五

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

羽球世界聯盟（BWF）稍早公布最新一期世界排名，而台灣男單一哥周天成在本周男子單打最新排名上升，成功超越中國名將李詩灃，來到世界第5名的位置。

周天成。（圖／翻攝自BWF網站）

周天成雖然上週在超級1000系列的馬來西亞公開賽止步16強，導致積分略有減少，不過因為李詩灃自去年年終賽受傷後尚未重返賽場，因此去年大馬賽所獲得的8400積分遭到替換，這也讓周天成的排名成功超車。

而在其他台灣男單選手方面，林俊易排名維持在世界第12名，李佳豪位居第20名，王子維排在第24名；戚又仁則下跌5名，為世界第31名。

