超車中美韓巨頭！台積電市值飆破54兆 勇奪全球第6

財經中心／倪譽瑋報導

如今台積電的全球市值排行，前進兩名衝到第六。（圖／資料照）

晶圓代工龍頭台積電，2日於台股衝上新天價後，美股的台積電ADR（TSM）也漲破5％作收。如今市場觀測平台顯示，台積電的市值已衝到1.65兆美元（約新台幣54兆元）排全球第六，輸給同為科技業的輝達、蘋果、Google、微軟，贏過了美國巨頭特斯拉與Meta、韓國的三星、中國的騰訊。

2日的台股交易，台積電（2330）開盤一路衝高，最終於走揚趨勢下收在天價1585元，又創下新高。2日的美股交易，台積電ADR同樣開盤走高，盤中最高來到321.59美元，最後收在上漲15.72美元或5.17%、股價為319.61美元。

據Companies Market Cap全球企業市值排行榜，第一名是輝達（NVIDIA）4.59兆美元、第二名是蘋果（Apple）4.02兆美元、第三名是Alphabet（Google）3.81兆美元、第四名是微軟（Microsoft）3.52兆美元、第五名是亞馬遜（Amazon）2.42兆美元。

市值排行的第六名便是台積電1.65兆美元，贏過了第七名博通（Broadcom）1.64兆美元、第八名Meta（臉書母公司）1.63兆美元、第九名石油大廠沙烏地阿美（Saudi Aramco）1.54兆美元、第十名特斯拉（Tesla）1.45兆美元。其他被超車的知名公司，有第11名波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）、第15名騰訊、第17名三星、第18名甲骨文。

