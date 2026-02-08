超車台灣、德國！韓股總市值躍升「全球第8名」 金融圈一片看好

2026年2月6日，在首爾韓亞銀行總部的外匯交易室，交易員查看顯示螢幕。美聯社資料照片



據南韓媒體今天（2/8）報導，南韓股市的整體市值，已經躍升為全球第8名，接連超越德國與台灣，近期南韓綜合股價指數（KOSPI）不斷創新高，國內外金融機構均看好韓股今年的上漲趨勢。

據《朝鮮日報》報導，南韓交易所今天公布資料，以本月6日收盤價計算，將南韓綜合股價指數（KOSPI）、科斯達克（KOSDAQ）與中小企業板（KONEX）合計後，南韓股市的整體市值高達4799兆3607億韓元，略高於同日的台灣股市總市值103兆6207億9900萬元台幣（約4798兆6792億韓元）。

截至去年12月，全世界89家證券交易所的市值排名，南韓交易所為第13名（2.7兆美元），第11名為台灣證券交易所（3兆美元），第12名為德國（2.8兆美元）。如果以國家或地區為基準，截至去年底，南韓股市總市值排全球第10名，同樣在台灣與德國之後。

今年KOSPI與KOSDAQ兩大指數，與去年底相比，分別上漲20.8%與16.8%，同時南韓整體股市成長20.39%，相較之下，德國DAX30指數與台灣加權指數，漲幅分別僅有0.94%與9.73%，使差距迅速縮小，南韓股市總值接連超越德國、台灣，上升至全球第8名。

上週因金銀價衝擊，以及市場擔憂人工智慧（AI）獲利能力，引發全球股市波動，KOSPI也受到影響，但上週最後一個交易日，美股三大指數同步上漲，南韓股市的不安情緒稍微緩解。

摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）近日發布的報告，將今年KOSPI的基本目標，上調為6000點，更指出如果是股市強勁上漲的情況，今年KOSPI有望衝到7500點。另外，南韓的NH投資證券也將KOSPI今年預期目標，從先前的5500點，上修至7300點。

