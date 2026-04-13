超車各國！台灣對美出口狂飆596億美元 白宮揭背後推手

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美國2025年自台灣進口金額大幅增加596億美元，在主要貿易夥伴中年增額居冠。（示意圖，取自Unsplash）

美國白宮經濟顧問委員會（CEA）13日公布《2026總統經濟報告》，指出美國2025年自台灣進口金額大幅增加596億美元（約新台幣1.9兆元），在主要貿易夥伴中年增額居冠。報告同時提到，美台簽署的對等貿易協議，有助推動雙邊貿易現代化，並降低台灣市場對美國產品的進入門檻。

報告顯示，美國整體對外貿易仍維持逆差。2025年進口總額達3.3兆美元（約新台幣105兆元），出口則為2.1兆美元（約新台幣66.5兆元），貿易赤字持續存在，且主要集中在農產品與先進科技產品領域。不過在政策調整下，貿易失衡情況已有改善，美國每月平均貿易赤字由2024年的1010億美元，下降至2025年11月的870億美元。

台灣為何成為進口增幅最大來源？

在各國表現方面，美國自中國進口額減少971億美元（約新台幣3.1兆元），為降幅最大國家；相對地，進口增加最多的前5國依序為台灣、瑞士、越南、愛爾蘭與墨西哥，其中台灣以596億美元的增幅居首，成為最大成長來源。

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報告指出，美台經貿與投資關係持續深化，是推升進口的重要因素之一。台灣已同意擴大對美投資，涵蓋半導體、能源及人工智慧等關鍵產業，進一步提升美國在高科技領域的產能與競爭優勢。

報告強調，美台對等貿易協議促進雙邊貿易現代化，讓美國產品更容易進入台灣市場，包括逐步移除農產品與工業產品的貿易障礙。

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