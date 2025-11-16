超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導
昨（15）日晚間23時，國道1號北向49公里南崁路段，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，再失控衝向外側交流道護欄，最終停於南崁出口匝道。27歲邱姓駕駛頭部擦挫傷，送林口長庚醫院救治，酒測值為零，排除酒駕。警方初步研判，事故原因疑似是駕駛恍神或分心。
昨（15）日晚間23時許，國道1號北向49公里南崁路段發生自撞事故，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，車輛失控再衝向外側，撞上交流道護欄後停於北向南崁出口匝道。國道警方接獲通報後，立即派遣巡邏車趕往處理，並通知交控中心及消防、救護車，迅速將現場傷者送往林口長庚醫院救治。
肇事駕駛為27歲邱姓男子，頭部有擦挫傷，但無生命危險，酒測值為零，已排除酒駕可能。警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查釐清，初步研判為駕駛恍神或分心所致。事故現場於翌日凌晨0時4分排除。
國道警方提醒，駕駛人行車應保持安全車距，勿疲勞駕駛，開車前務必精神充足；車內乘客及駕駛也應全程繫好安全帶，以確保自身安全，降低意外風險。
警方獲報後迅速趕抵。（圖／民視新聞翻攝）
