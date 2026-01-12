超車撞飛路邊修車女技師！肇逃再撞女騎士 酒駕累犯遭收押

曾男高速超車撞飛女技師後肇逃，結果又在前方路段撞傷女騎士。（翻攝畫面）

高雄市杉林區10日發生連環車禍，39歲曾姓男子先在清水路高速撞上正在路旁修車的女技師，曾男非但沒停下，往前還撞上盧姓女騎士，警方到場時同樣未見曾男蹤影，最後循線在山仙路查獲將人帶回，曾男被測出0.69毫克酒測值，且去年就曾酒駕闖禍，目前被依公共危險等罪送辦，並遭法院裁定收押。

曾男10日下午3時許開車行經清水路，疑似不滿前方遊覽車車速過慢，從外側高速超車，結果將一旁修車女技師撞飛，女技師雙腳骨折、骨盆碎裂，傷勢嚴重，正在醫院搶救中。

曾男肇事後卻直接離開現場，並在事發不遠處又撞傷一名女騎士，最終在警方圍捕下，於山仙路遭逮，曾男當下散發渾身酒氣，被測出0.69毫克酒測值。

警方還查出他去年就有酒駕紀錄，當時他拒檢自撞分隔島，被送辦後一度遭裁定收押，如今重蹈覆徹，曾男被警方依公共危險等罪移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲羈，目前已遭裁准。

