超車OpenAI！ SpaceX擬售股票估值衝8000億美元
特斯拉創辦人馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX正啟動第二輪股票出售，公司估值上看8000億美元，一舉超越OpenAI的5000億美元，成為全球最有價值的未上市企業。SpaceX財務長近日也向投資人透露，公司計劃2026年下半年上市。
彭博引述知情人士報導表示，SpaceX正在洽談以每股400美元的價格轉售內部股份。SpaceX的新估值將超越OpenAI，後者在10月初完成價值約66億美元的二次股票出售，讓估值攀升至5000億美元。
據悉，SpaceX財務長Bret Johnsen日前向金融機構代表和投資人釋出內部售股消息，並透露SpaceX考慮明年下半年進行股票首次公開發行股票（IPO）。
SpaceX有意讓整家公司上市，而非先前計劃讓旗下衛星網路部門星鏈（Starlink）獨立上市。馬斯克曾在2020年表示，待營收成長變得穩定和可預測時，SpaceX打算在幾年後讓星鏈上市。
投資人靜待SpaceX上市，該公司創立近25年，已成為美國政府不可或缺的承包商，負責發射衛星和將太空人送上太空。該公司透過星鏈在全球提供寬頻網路服務，服務範圍從美國山區到烏克蘭戰爭前線等地。
