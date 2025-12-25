超辣日留學生擇偶獨愛「3個D」 本尊被神出了

一名日本女留學生被問擇偶條件時，大方回答「DDD（大鵰鵰）」。（圖／翻攝自「黑男邱比特」臉書粉專）





知名YouTuber黑男近日在臉書粉專「黑男邱比特」發布一支新影片，內容是他訪問一名日本女留學生。該名女學生外型甜美、身材傲人，吸引了現場眾人目光。當黑男詢問她「喜歡什麼類型的男生」時，她大方回答「DDD」，現場秒傳出笑聲，就連黑男本人忍不住大笑。影片曝光後，迅速引發網友熱烈討論。

日留學生大方回答擇偶

從黑男釋出的影片可以看到，他一開始先詢問女學生的擇偶條件，她毫不避諱地直接回答「DDD（大鵰鵰）」，黑男也被她的直率逗得大笑不止。當黑男進一步追問「還有呢？」女學生仍然堅持只有「DDD（大鵰鵰）」。

隨後，黑男改問她喜歡台灣的什麼食物，女學生回答「小籠包」，並幽默地手指自己的胸部，說「啊，大籠包」，同時對鏡頭甜笑。黑男也好奇詢問她胸部真假，她立即回答是真的，甚至原地小跑步，向觀眾展示真實性。整段互動既有趣又幽默，也展現了她敢於開玩笑、表現自我個性的態度。

這部影片在曝光後，引來大批網友熱烈討論。留言中有人表示：「黑男成天拍爛片，害我浪費2小時重播」、「確定是留學生不是拍片的」、「看來也是個玩家」、「超甜美可愛性感唷」、「難怪黑男要戴墨鏡…」、「好有喜感喔」、「台日友好」、「日本妹真開放」、「最欣賞就是這種風趣幽默性格開朗的女孩」、「這局酸民變少了」。

同時，也有許多網友紛紛詢問這名日本女留學生的IG，表示：「這樣真的好嗎 連IG都沒有」、「沒IG可惜了，她蠻有喜感的」、「這個好，請問IG？」。後來，有網友成功找到她的IG，發現她擁有11.8萬名粉絲，經常分享日常生活和美照，人氣相當高。



