超辣正妹上身只裹一塊布！坐下「可愛腰間肉」炸出 竟是最懂事女友

（記者洪承恩／綜合報導）南韓網紅金奈見（Nahyun Kim）因一段「安慰心情不好男友」街訪片爆紅，被封為「最懂事女友」，可愛外型也因此圈粉無數。最近她又在IG丟出一系列在火車上的超辣美照，纖細身材、甜美笑容一次看好看滿，讓粉絲瞬間暴動、留言區幾乎被告白洗版。

圖／金奈見憑藉著一段街訪影片爆紅，受封「最懂事女友」。（翻攝金奈見IG）

金奈見平常就喜歡到處旅行，去哪裡都不忘留下美照。這次她在車廂內拍攝，只見她放下黑長直髮、上身穿著薄薄的小可愛，稍微一彎腰立刻露出深邃事業線，加上平坦小蠻腰，視覺效果相當強烈。她下半身搭配超短牛仔褲，一雙筆直長腿完全展現，搭配在車廂中切換姿勢，還穿插補妝的照片，可愛又隨興的模樣令粉絲為之瘋狂。

照片一公開，立刻吸引將近2萬人按讚，留言更是從中文、英文、日本語到韓文通通湧入，清一色都是「太正了」的讚嘆，如「魅力滿滿」、「身材太頂」、「甜美又性感」、「看到又戀愛一次」等稱讚不斷。有網友還捕捉到她坐著時露出的微微腰間肉，笑說「第七張的小肉肉好可愛」，引來更多粉絲跟著附和。

