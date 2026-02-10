超辣波神DJ陳思安被老公控外遇！韓森拍片開撕 官司已打4個月

韓森9日公開指控妻子「三三」陳思安外遇，兩人已進入離婚司法程序。翻攝自33_toolate、realprofessorh IG



饒舌歌手韓森與妻子正聲廣播電台「波神DJ三三」陳思安2021年宣布結婚喜訊，去年晉升新手父母，未料，韓森昨（9日）深夜突然公開指控妻子外遇，兩人已經在打離婚官司，他不滿女方誣陷他家暴，忍無可忍選擇揭發一切。而陳思安目前尚未回應此事，新IG限動只放了一張《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》書籍封面。

韓森出道前是鴻海工程師，參與《大嘻哈時代》爆紅後發展演藝事業、出專輯，4年前宣布與金鐘獎常客陳思安結婚，兩人因勇於展現自我，是新世代名人夫妻的代表之一。

韓森去年才以〈ISFP遇上INTP〉向陳思安表白，未料昨日他突然透過影片指控，「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑、攻擊我。」

韓森開始訴說細節，去年8月17日與陳思安攤牌，起初女方否認，後來他示出證據，她才改口道歉，表示後悔，然而，1個月後女方與律師討論後，竟改口否認，態度連三變，讓他無法接受。

韓森表示，目前離婚已經入司法程序，4個月以來歷經調解與訴訟，而他的索求只是想理性妥善地處理，沒有提出任何金錢條件，兩人好聚好散，「但很遺憾，結果不如預期。」

韓森提到，小孩一直是自己最優先、最重要的考量，為了保護孩子，他堅持私下協議，卻沒想到陳思安利用這點，利用媒體人脈散播他家暴的不實謠言，「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實，」他已保留相關影像及紀錄證明自己的清白，由司法單位判斷，未來也不會在網路上進行來回攻防。

韓森的影片發布至今超過18個小時，陳思安尚未有正面回應，不過，她在IG限動PO出僅有一張手拿《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》書籍的照片，未提一字，引人遐想。

陳思安更新限動。翻攝自33_toolate IG

而關注此事的粉絲大感震驚，「當初韓森老師在大嘻哈時代表演的那首兩條線，原本很感動，結果現在變成了這樣，韓森老師加油」、「哪欸安捏」、「靠腰啊聽專輯聽得很感動.....」、「願後續都順利結局」、「希望韓老跟小孩都能好好的 」、「Wait 是三三嗎Omg 現在大嘻哈裡還能看的她的身影欸天啊...」、「拷貝.... 結果去年打歌期間還要打官司嗎，辛苦你了，X太委屈了」。

