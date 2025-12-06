超辣變臉醫美網紅涉毒被捕！警方家中查獲搖頭丸、大麻煙彈

29歲吳姓網美自稱「醫美變臉魔術王」，IG上擁有上萬粉絲，形象光鮮亮麗，卻遭檢舉持有毒品。新北警方搜出大麻煙彈和搖頭丸，當場逮捕，並追查毒品來源。

這位自稱「醫美變臉魔術王」的網美，擁有數萬名Instagram粉絲，經常分享性感照片，並宣稱服務過上萬名客戶。然而，警方接獲檢舉後展開調查，並於4日下午獲得法院搜索令，前往她位於三重區的住處進行搜查。

在搜查中，警方查獲了3顆大麻煙彈（毛重26.3公克）及16顆搖頭丸（MDMA，毛重24.3公克），並扣押了手機及吸食用具。吳女在接受警方詢問時表示，這些毒品是她個人使用。警方已依《毒品危害防制條例》將她移送至新北地方檢察署，並持續追查毒品的來源。

吳女在Instagram上以「定製醫美全能魔術變臉王」自居，並與多家合法醫美機構合作，提供臉部設計服務。她的業務主要透過私訊預約，並未在任何實體店面進行。

