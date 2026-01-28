超近距離大特寫！瑪格羅比情慾戲生理反應曝光 羞認：導演超懂撩

「人間芭比」瑪格羅比在《“咆哮山莊”》中，攜手入圍奧斯卡的新生代男神雅各艾洛迪，大膽詮釋文學史上最著名的「有毒關係」。華納兄弟電影提供

「人間芭比」瑪格羅比挑戰從影以來最瘋狂絕戀！她在《“咆哮山莊”》中，攜手入圍奧斯卡的新生代男神雅各艾洛迪，大膽詮釋文學史上最著名的「有毒關係」。瑪格羅比受訪時直呼導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，竟然連演員親密戲時嘴角溢出的唾液、細微汗水等「生理反應」都特寫放大，讓大銀幕充滿讓人臉紅心跳的情慾誘惑。

瑪格羅比讀劇本時就數度落淚，她形容凱西與希斯克里夫的愛情雖然瘋狂，卻真摯得令人痛徹心扉。導演艾莫芮德芬諾曾以《花漾女子》奪得奧斯卡獎，這次她召集奧斯卡級別的攝影與美術團隊，將經典文學翻轉為兼具時尚與復古的視覺饗宴。

今年剛入圍奧斯卡的雅各艾洛迪也激讚，導演精準拍出字裡行間的情感暗流，將原著中「性感的極致」完美具現化。

生理反應大特寫！瑪格羅比羞認：導演拍出極致挑逗

瑪格羅比大讚導演艾莫芮德芬諾的運鏡充滿穿透力，特別是將男女主角隔空投射的渴望眼神，以及肢體接觸時最私密的細節全部放大。瑪格羅比透露：「導演甚至捕捉了汗水和唾液，藉此讓觀眾產生強烈共感，彷彿也在挑逗觀眾的情慾。」

這種極致浪漫的表現方式，讓這部經典文學改編電影，呈現出完全不同於過往翻拍作品的時尚動感。

《“咆哮山莊”》導演艾莫芮德芬諾(左3)特別拍下主角互動時的生理反應 。華納兄弟電影提供

雅各艾洛迪爆紅！禁忌之愛掀起咆哮山莊風暴

以「科學怪人」角色入圍奧斯卡獎的雅各艾洛迪，在片中飾演憂鬱又強大的希斯克里夫，與凱西萌生一段禁忌之愛。劇情描述兩人因命運捉弄分離，多年後希斯克里夫重返咆哮山莊，這場重逢不僅掀起家庭風暴，更發展出一段交織慾望與復仇的史詩故事。

片商為了應景情人節，特別推出「情人節特別場」，購票影迷可獲得特製的「靈魂伴侶款雙人海報組」及5款角色海報，預售票將於2月4日開賣。

導演強調，《“咆哮山莊”》絕對不是照本宣科的翻拍，而是一種關於執著與瘋狂的全新體驗。電影特別將片名加上引號，象徵這段關係的獨特性與破壞力。《“咆哮山莊”》將於2月13日春節全台上映。



