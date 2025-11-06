超迷因！米可白再次被認米格魯 好友笑言「下次機場見哦」

米可白再次被認米格魯，此事超級迷因。（臉書）

台灣豬瘟議題還沒告一段落，節目《新聞面對面》邀集多位名嘴與專家討論。節目中，政治學教授范世平發言時脫口而出：「現在台灣人民一下飛機，一落地就會有米可白來聞你的行李。」此話一出，讓主持人謝震武立刻糾正：「是米格魯啦！米可白是藝人！」。

謝震武補充表示，一開始以為范教授在開玩笑，但最後仍「盡主持人義務」出面更正。米可白以前也曾被侯友宜誤認為狗。當時她帶著愛犬「錢錢」參加活動，侯友宜邊摸狗邊喊「米可白～」，她立刻笑著糾正：「他不是米可白，我才是！」這段趣事後來成為經典迷因。

范世平在節目上口誤，把米格魯講成米可白。（翻攝節目）

米可白轉發影片：「原來我身兼多職，拍戲、主持、賣餅、聞行李！」好友們紛紛留言跟上，勇兔說「留一點給別人賺」，亮哲則留言「下次機場見哦」，真的都很有哏。而米可白也說，「為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去。」

