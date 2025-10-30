超速撞死伸港小姊妹！無照男只判1年2月 阿公悲憤：倆孫女這麼不值嗎？

記者林意筑／彰化報導

陳家3姊弟過馬路挨撞，10歲姊姊、9歲妹妹當場無生命跡象，被緊急送醫搶救。（圖／資料照）

去年2月，彰化伸港陳家3姊弟放學回家穿越斑馬線時，遭74歲、無照蕭男超速撞飛，造成弟弟輕傷，10歲姊姊、9歲妹妹重傷身亡，蕭男肇事後始終否認有過失，辯稱3姊弟過馬路時「闖紅燈」害他反應不及撞上，至今與陳家未達成和解，遭判處1年2月徒刑。今日小姊妹阿公受訪時痛心哭喊，真的不值得，一條命只判6個月，一定會上訴。

陳姓3姊弟過馬路挨撞，釀2死1傷悲劇。（圖／資料照）

回顧案件發生經過，2024年2月22日傍晚6時許，住在彰化伸港鄉的陳姓3姊弟放學走斑馬線時，遭74歲蕭姓老翁無照駕駛休旅車直接撞上，陳姓弟弟輕傷，但小姊妹當場沒了呼吸心跳，分別被送往彰化秀傳醫院及彰基醫院搶救。其中，10歲小姊姊歷經197天搶救，於2024年9月5日因神經衰竭離世；重度昏迷的9歲妹妹則在堅持251天後，於2024年10月29日晚間離世。

案件審理期間，蕭男坦承無照肇事，但始終否認有過失致死犯行，辯稱當時路口是綠燈，是3姊弟過馬路時「闖紅燈」，且自己沒有超速，加上視線被分隔島的樹木遮擋，直到行駛至路口時才發現3姊弟闖紅燈，因來不及反應才發生碰撞，最終蕭男被依過失致死罪，判處1年2個月有期徒刑。

判決曝光後，讓阿公難以接受悲痛表示，兩個寶貝孫女還有漫長的人生道路要走，卻被一場完全可以避免的車禍奪走她們的未來，而這兩條生命的代價竟僅是1年2個月的刑期，他們悲憤質疑，「我的孫女，難道就這麼不值得嗎？」且對方從事發至今都沒達成和解，甚至在試圖推卸責任，這種態度讓他們感受不到一絲悔意，一定會再上訴。

