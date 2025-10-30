超速撞死伸港小姊妹！至今未和解賠償 無照駕駛翁判1年2個月

去年2月遇車禍的陳姓姊妹，搶救後仍相繼離世。（彰化秀傳醫院提供）

彰化縣伸港鄉去年發生嚴重車禍，74歲蕭姓男子無照駕駛休旅車，撞上放學返家的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹傷重不治。彰化地方法院今（30日）公布判決書，法官審理後認定，蕭男無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。

事故發生於去年2月22日傍晚6時許，陳姓3姊弟行經美港公路三段斑馬線時，遭蕭男駕駛的休旅車以約77公里時速撞上。陳姓弟弟僅受輕傷，但姊妹倆傷重昏迷，經長期搶救後，姊姊於同年9月5日病逝，妹妹則於10月29日不治。

審理期間，蕭男雖承認無照駕駛，但否認過失致死，辯稱當時為綠燈通行、視線被分隔島樹木遮擋，且行人闖紅燈，來不及反應才釀禍。法院調閱行車紀錄器及現場勘驗後認定，蕭男時速高達77.264公里，超過70公里速限，路口照明良好、視線無阻，應能及時發現行人並減速或停車。

法官認為，即使行人違規闖紅燈，駕駛仍應遵守行人穿越道優先通行原則。考量蕭男否認犯行且未與家屬達成和解、賠償損害，加上同時具備過失傷害及過失致死等多件加重事由，最終判處1年2個月徒刑。

