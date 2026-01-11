超速照片有多輛車就免罰？ 判決揭密：雷射測速「點對點」鎖定無所遁形

警方路邊測速有使用「點對點」鎖定測速，即使採證照片中有多輛車也能指出違規車輛。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕許多駕駛人之間流傳著一種說法，認為如果在警方的超速採證照片中，同時出現兩台以上的車輛，就可以主張無法辨識違規者而要求撤單。近日的一起判決給了這類說法一個「閉門羹」。法院明確指出，現代警方使用的雷射測速儀器採取「單點單台」的測速方式，即便車流眾多，只要雷射光束鎖定目標，超速事實便難以抵賴。

這起案件源於一名張姓男子駕駛大型重機，在行經台東東海岸台11線台東路段時，該路段限速60公里，卻被警方測得時速高達101公里，超速達41公里。張男隨後收到1萬2千元的罰鍰處分，並面臨吊扣牌照及參加道安講習的裁罰。張男不服提起行政訴訟，主張當時舉發照片中並非只有他一台車，後方還有其他汽機車緊跟，認為測速儀器可能受到干擾，精準度存疑，甚至質疑警方當時並未依法設置警告標誌。

不過，高雄高等行政法院承審法官在檢視各項證據後駁回了張男的訴求。判決書中詳細解釋了雷射測速儀的工作原理：不同於傳統雷達測速可能產生的散射干擾，雷射測速儀發射的是極窄的「雷射光束」，直接瞄準行進中的單一車輛，具備「單點單台」的鎖定特性。在警方的採證照片中，可以清楚看到儀器的白色十字瞄準點精確地落在張男重機的車頭處，完全沒有偏離或受到鄰近車道的車輛影響。

針對張男主張現場未設「警52」測速標誌的說法，法院也根據警方提供的職務報告與照片，認定現場確實已於規定距離內設置警告牌示。

法院最終認定，雷射測速儀器經過經濟部標準檢驗局檢定合格，其科學採證具備高度可信度與證據能力。這項判決也再次提醒廣大駕駛人，不要誤以為身處車流中就能躲避取締，在現代科技的精準鎖定下，只要違規超速，雷射光束下絕無僥倖空間。

