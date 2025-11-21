超速罰單圖文不符 中警道歉

台中市清水警分局長鄭鴻文證實開了烏龍罰單，將追究相關人員責任，普通重型機車違規情形，依規定另行舉發。（馮惠宜攝）

中華民國養豬協會理事長潘連周住在屏東，月初卻收到台中市警方寄來的超速罰單，罰單車種寫的是「自用小客車」，附圖卻是1輛機車。因他先前在非洲豬瘟期間多次批評台中市政府，友人笑稱像是「秋後算帳」。對此，台中市警方證實是烏龍罰單，已主動撤銷該罰單並向當事人致歉，同時啟動行政檢討並追究相關人員責任，也已加強內部作業程序，避免類似錯誤再度發生。

台中市清水警分局分局長鄭鴻文表示，這起烏龍罰單的主因是「汽車與機車車牌號碼完全相同」，導致系統與人工審查雙雙出現疏漏。

原本這張罰單是針對疑似機車騎士於11月1日行經沙鹿區台灣大道時超速20公里，處以新台幣1600元罰鍰；但收到罰單的卻是車牌同車號汽車車主，明顯與事實不符。

鄭鴻文指出，雖然這種情況發生機率不高，但過去也曾有類似個案。分局目前已針對舉發作業責任展開調查；至於真正超速的機車，將依規定另行舉發，不會因撤單而漏掉處理。

此外，針對潘連周夫人曾致電詢問時，接線員竟回覆「請自行舉證再申訴」，鄭鴻文坦言此回應欠妥，分局已將此納入行政檢討並承諾加強員警電話禮儀與對外應對訓練。

為防止類似錯誤再度發生，鄭鴻文強調，將從源頭改善作業流程，包括強化影像與車種審核機制、提升督導與複核比例，並加強系統與人工交叉檢核，以提高舉發正確性。