超速罰單成地方政府小金庫難改革 綠委籲交通部修正分配辦法

測速照相話題延燒，但由於高額的交通罰鍰往往成為地方政府重要的財源收入，都成為改革阻力；為此綠委林月琴、林楚茵與民團今日舉辦記者會，呼籲交通部應盡速修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，明訂相關經費的運用，應有明確監督查核機制，避免道德風險，並應優先用於交通安全環境層面的改善策略。

根據內政部警政署最新統計，全台共有1809支，更有資料顯示台灣測速照相每千公里就有82.8支，為日本0.27支的307倍，而國內現行「罰鍰收入分配辦法」，讓地方政府可以拿到75％的額度，僅針對其中12％明定應優先支應「交通執法與交通安全改善」項目，等同每年坐擁數億元經費作為小金庫，卻無需負擔相對應的查核與監督義務。

此外，細究目前優先支應之六大項目，欠缺與交通安全直接相關的道路「環境」改善，參經費項目使用統計亦顯示，部分縣市用於「其他」項目佔比，高於法定優先項目，除存在高度道德風險外，亦有違法之疑慮。

林月琴表示，國內科技執法的設置權責單位是地方政府警政機關，因此測速照相設置過多，問題非交通部而是地方政府，財源更多數來自於民眾的交通違規罰鍰，例如美國加州或日本，會規定罰鍰收入應該用於交通環境改善，且不得作為交通警察費用支應用途，避免道德風險，但國內運用相關經費卻缺乏明確的規劃依據與分級機制，除了可能陷用路人違規之不義外，更罔顧錯誤的道路環境配置，將會提高事故風險的不爭事實。

她認為，交通部應該站出來，勇於修正不合時宜且缺乏監督機制的錯誤法規，將整部辦法打掉重練，召開專家會議研商罰鍰收入的合理分配及運用策略，並且應該訂有公開透明且妥適的監督查核機制，確保優先支應於道路環境層面的改善用途，如此才是交通安全政策的治本之道。

林楚茵表示，現行罰鍰分配中，地方政府與處罰機關取得99％收入，中央僅占1％，卻長期被誤認為掌握全部權責，真正握有資源的地方政府反而得以迴避責任，「交通部不要再當冤大頭了！」，地方政府必須依法負起承擔義務，交通部作為主管機關也有必要檢討修正，讓制度回到交通安全本質，別讓自己蒙受不白之冤。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，目前除了特殊的原則性速限，台灣的速限均以設計速度-10為主，但道路的設計速度為了安全，不能只考慮小型車，也要考慮大型貨卡車的安全性在內，且一般的汽機車行駛的時候，很容易會有10~20公里的輕微超速的現象，這個是超速罰鍰裡面的大宗，而不是極端的惡性飆車行為。

下一代人本交通促進會理事陳翔庭表示，測速照相的速限設定，必須回到「科學標準」上，而不是被迫成為地方政治壓力下的產物，主要幹道、次要道路、社區型服務道路，本來就有不同的通過性功能，通過性道路需要維持一定的流量與速度，使整體交通順暢；社區、鄰里道路則應以安全為優先，必要時當然要降低速限，但這些決定不能只靠一支照相機、或地方情緒來決定，而應建立一致、專業、可預測的速限管理制度。

