超速48公里遭扣牌照！違規駕駛急搬「長輩回診」當擋箭牌…慘踢鐵板

記者陳弘逸／高雄報導

男子開車超速48公里，遭警方雷達測速儀拍下，依法取締並開罰。（示意圖／翻攝畫面）

高雄市古姓男子去年開車超速48公里，遭警方雷達測速儀拍下，依法取締並開罰，古男認為都有依照限速行駛，不知道為什麼超速，已繳清罰鍰，主張須接送長輩回診就醫，無法被吊扣，提起行政訴訟。但法官認為，裁量無濫用情事，原處分並無違誤，違規事實明確，依法駁回古男告訴，他須負擔300元訴訟費用。

判決指出，古男於2024年12月9日中午12時32分開車行經南科高雄園區中山高路段，該處設有「警52標誌」標誌，因超速48公里，遭警方雷達測速儀拍下，依法取締並開罰，經裁決，吊扣汽車牌照6個月。

廣告 廣告

古男收到罰單，認為都有依照限速行駛，不知道為什麼超速，已繳清罰鍰，且須接送長輩回診就醫，無法被吊扣，因此，提起行政訴訟。

勘驗相關證據，該路段確實設有警告標誌，且警方雷達測速儀位置，符合舉發要件，取締設置距離，也不會造成急衝、急剎不及反應的負面影響。

法官認為，裁量無濫用情事，且原處分並無違誤，認為古男訴請撤銷無理由，審理後，將駁回告訴，他須負擔300元訴訟費用。

更多三立新聞網報導

香酥鴨老闆酒駕…害女清潔員枉死！市府比照「因公致死」替家屬爭權益

人妻「十指緊扣小王」進摩鐵！未成年女兒跟爸爸告狀1事…意外洩姦情

小王爽啪殯葬人妻…探索「1時段容易高潮」二寶爸慘戴綠帽！衝摩鐵抓姦

掏20多萬閃婚中國妹！認識2個月「人間蒸發」癡情男浪費26年青春等她

