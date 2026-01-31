超逼真！中正一分局防搶演練拉三層封鎖線 第一視角直擊震撼登場

中正一分局日前與土地銀行台北分行攜手進行防搶演練。（圖／翻攝畫面）

農曆馬年春節將至，為提升金融機構安全防護能力，臺北市政府警察局中正第一分局攜手臺灣土地銀行臺北分行，於日前實施「加強重要節日安全維護工作金融機構防搶演練」。本次演練結合生肖節慶意象，並首度導入「第一視角」影像紀錄，模擬真實警匪對峙情境，過程逼真嚴謹，展現警方打擊犯罪決心。

本次演練情境設定為兩名歹徒配戴「馬頭面具」，意圖趁年關之際闖入銀行行搶。歹徒持槍喝令行員交付現金，並於現場投擲煙霧彈意圖製造混亂。面對突發狀況，銀行行員依平日訓練冷靜應對，迅速啟動警報系統並通報警方，同時巧妙與歹徒周旋，爭取警方到場處置時間。

中正第一分局接獲報案後，立即啟動快速反應機制，調度線上巡邏警力及快打部隊火速趕抵現場進行封鎖與管制。演練中，警方運用談判技巧安撫歹徒情緒，成功誘使其釋放人質；隨後在歹徒駕車逃逸之際，以優勢警力精準攔截圍捕與強勢壓制，順利將歹徒逮捕歸案。全程透過第一視角鏡頭紀錄，完整呈現警方戰術銜接及應變處理能力。

中正第一分局表示，此次演練旨在驗證金融機構與警察機關之橫向通報聯繫機制，強化員警及行員面對搶案時臨場應變處置能力，並透過第一視角影像呈現，讓民眾更具體了解警方執法過程與防搶應變之重要性。警方也提醒，年關將近，民眾及公司行號如需提領大額現金，請務必提高警覺，留意周遭可疑人事物，並可向警方申請「護鈔協助」，以確保民眾生命財產安全，安心迎接馬年佳節。

