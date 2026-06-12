超過份！4屁孩闖屋戲弄重度身障女！還拍片PO網

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新北市瑞芳區一棟住宅大樓內發生學生惡作劇事件。一名年近七十歲、患有重度精神障礙的黃姓女子，遭到三名國中生及一名高中生闖入住處進行戲弄行為。

根據瑞芳警分局調查，該起事件發生於今年五月。四名涉案少年與黃女居住在同一棟大樓內，案發當天因隔日相約出遊，一時興起闖入黃女住處對其進行戲弄並拍攝過程。

事件在數月後曝光，原因是其中三名學生在近日畢業後，將當時拍攝的影片上傳至社群網路平台。影片內容引發地方居民強烈撻伐，甚至有網友進行人肉搜索，將涉案少年的個人資料公開於網路上。

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警方獲報後立即展開調查，通知四名少年在監護人陪同下到案說明，同時請黃女及其弟弟協助釐清案情經過。在警局內，少年家長頻頻向黃女及其家屬致歉，希望能給予孩子們改過自新的機會。

經過協商後，黃女家屬最終接受道歉，但提出具體要求，包括涉案少年必須撰寫悔過書，並承諾參與社會服務作為補償。基於家長誠懇道歉態度及少年願意改過，黃女家屬決定暫不提出刑事告訴。

警方表示，已依相關規定進行通報程序，製作少年偏差行為通報並移請教育局處理。同時安排社會福利人員前往黃女家中進行關懷訪視，持續追蹤後續狀況，確保類似事件不再發生。此案凸顯青少年網路使用觀念及對弱勢族群尊重的重要性。

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