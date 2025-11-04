超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
根據董氏基金會最新調查指出，超過四成台灣爸爸呈現中度以上憂鬱傾向，主要壓力來源來自於家庭經濟困難。尤其是在孩子出生之後，近八成父親坦言家庭開銷明顯增加，不少人難以應付突如其來的支出壓力。
傳統印象中，男性應堅強、抗壓，是「家庭支柱」。然而，這樣的社會期待反而讓許多父親選擇隱忍情緒，不主動尋求協助。一旦長期處於高壓狀態，又缺乏適當紓壓與支持，憂鬱症便悄然上身。
董氏基金會引用《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）研究指出，父親若罹患憂鬱症卻未被診斷或治療，將對孩子的社交發展與行為表現產生長期負面影響，例如情緒不穩、學習障礙、甚至在人際關係中出現疏離與攻擊傾向。這些影響，可能持續數年，甚至延伸到成年階段。
根據衛福部資料，台灣男性憂鬱症盛行率約為女性的一半，但實際就診率更低。這並非代表男性較少患病，而是「男性不願就醫」的文化與社會壓力讓疾病長期被忽略。父親一旦在經濟、家庭角色間進退失據，容易出現自責、倦怠、無力感、易怒、甚至酗酒等逃避性行為。
為降低男性憂鬱對家庭的衝擊，以下幾點建議供醫療與社福單位參考：
建立「父親心理健康」篩檢機制：如產後家庭衛教中納入爸爸憂鬱量表（如PHQ-9）篩檢。
設立「爸爸支持團體」：提供諮詢與心理支持資源，讓父親有安全的情緒出口。
推動企業「友善家庭職場」政策：如彈性工時、男性陪產假落實，減輕育兒壓力。
公私協力加強健康識能宣導：破除「男人不該喊累」的刻板印象，鼓勵父親勇於表達壓力與困難。
照顧孩子，也需要先照顧父母的心理健康。尤其父親在家庭中常以「沉默的守護者」自居，但沉默不是解方，沉默是風險。呼籲社會各界，正視父親在現代家庭中的心理健康議題，給予他們更多理解、資源與支持。（KingNet國家網路醫藥）
參考資料
美國預防醫學期刊（American Journal of Preventive Medicine）
董氏基金會「爸爸心理健康現況」調查
衛生福利部國民健康署 憂鬱症就醫統計報告
WHO Mental Health and Men: Breaking the Stigma
文章授權轉載自《KingNet國家網路醫藥》「爸」氣不再？超過四成父親憂鬱風險高！家庭經濟壓力成隱形炸彈
