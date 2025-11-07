超過牛排和鴨胸 老饕讚西堤1美食才是本體 外帶只要80元

王品集團旗下的西堤牛排，是不少人慶生、聚會的餐廳選擇，主餐除了牛排，鴨胸也是熱門選項，不過有網友分享，自己去西堤為的不是主餐，而是焗烤蘑菇和烤麵包，直呼是靈魂本體。有內行人就指出，這套餐點可以單點外帶，只要80元，CP值相當高。

有網友在社群平台Threads上分享，每次吃西堤最想吃的就是焗烤蘑菇和烤麵包，麵包沾著蘑菇醬入口相當美味，而且還能直接去店裡單點外帶，價格只要80元。

貼文引起一票網友喊讚，直呼西堤的蘑菇麵包真的很好吃，「麵包+蘑菇醬是靈魂本體」、「好讚喔！每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇欸」、「去吃西堤一定吃爆，吃到上主餐都吃不下」、「這才是去西堤的主要原因」、「每次內用那個醬我都省著沾麵包吃」、「上次我是去別桌問他們有沒有要吃？沒有就拜託他們給我外帶，不要浪費」。

不少人也對蘑菇醬和麵包可以單點外帶感到驚訝，直呼價格相當划算，「我超愛吃這個醬，原來可以外帶」、「開始後悔為了焗烤蘑菇而去吃整個套餐」、「以後不用為了醬+麵包去吃一整套了」、「以餐廳的價格，這樣好像不貴耶」。有人提到，之前問西堤能否單買麵包被拒絕，留言也釣出員工回應：「單買麵包是沒辦法的唷，要單點焗烤蘑菇，才會附上麵包」。

