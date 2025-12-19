超過百支優秀樂團齊聚 嘉義市國際管樂節盛大登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】已邁入第33年的嘉義市國際管樂節，33年來不斷累積、不斷成長，已成為連結世界的重要音樂平臺，今年國際管樂節於12月19日至明年1月1日盛大舉辦，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16支國際團隊與5位音樂大師齊聚嘉義，嘉義市政府並於12/19日上午舉辦啟動記者會，啟動記者會上邀集嘉義市博愛國小、南興國中帶來開場演出，來自義大利、歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」與「日本奈良學園大學行進樂部」也搶先帶來精采樂旗表演。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.19）

嘉義市長黃敏惠表示，今年國際管樂節共有來自10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義，自即日起至元旦，整座嘉義市就是一座音樂廳，無論是音樂廳、戶外舞臺、校園、商圈或夜市，城市的每一個角落都將充滿動人的旋律，展現音樂融入生活的美好；嘉義市國際管樂節讓管樂的號角在城市的每個角落響起，讓城市成為一座音樂廳，展現的不僅是嘉義市作為管樂之都的魅力，能有如此成果，背後力量正是嘉義市對於教育的投入與文化的推廣、累積，今年邀請來自日本、瑞士、哈薩克等國的國際大師走進校園，與孩子們分享音樂的真正內涵，讓音樂教育持續扎根，現今嘉義市國際管樂節已成為海內外管樂團隊參與的標誌性活動，正是多年來音樂教育已深刻的影響一座城市的證明。

嘉義市文化局謝育哲局長。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.19）

市府文化局謝育哲局長指出，眾所期待的管樂踩街將於明天12/20日下午2點於中央噴水圓環盛大登場，今年共有55支踩街隊伍參加，包括7支來自義大利、日本、韓國、香港的國際隊伍參與，今年管樂節共計16支國際團隊與5位音樂大師齊聚嘉義，國際規模再創新高。

義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.19）

今日活動現場由來自義大利與日本的優秀隊伍擔綱演出；義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊來自義大利中部的歷史名城—科里羅尼，其致力於重現義大利中世紀城邦文化，他們在今天的活動現場，以戰鼓、號角與旗舞打造出宛如古代慶典般的盛大儀式，瞬間讓市府街道化身中古世紀的義大利廣場。

日本奈良學園大學行進樂部。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.19）

另一支擔綱的日本奈良學園大學行進樂部則是做壓軸的精彩演出，奈良學園已連續8年入選全日本行進管樂全國大賽，並獲得2次金賞、5次銀賞殊榮，實力卓越，為日本行進樂界的佼佼者，以精湛的表現與充滿活力的演出風格，掀起現場高潮。

嘉義市議員陳家平。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.19）

今天出席啟動活動的嘉義市議員陳家平也於現場說出他的心得，他說，今年管樂節適逢「320+1 嘉義市城市博覽會」展期，讓整個嘉義市宛如一座巨大的無圍牆博物館與音樂廳，國際管樂節已是嘉義市最閃亮的名片，今年活動規模空前，不僅有國際頂尖樂團回歸，更巧妙地與城市博覽會結合，展現出嘉義市邁向現代摩登城市的活力，這不只是一場音樂會，更是展現嘉義文創實力與觀光魅力的絕佳機會，明日眾所期待的「踩街嘉年華」將從中央噴水池起跑，呼籲全國民眾來嘉義市走走，也請多加利用公共運輸工具，並配合現場交通管制，一同在安全、愉快的氛圍中迎接這場國際級的感官饗宴，感受音樂的震撼與嘉義人的熱情。

在明日管樂節踩街活動後，將由6支國內外行進管樂勁旅，以及「音樂魔女」范曉萱、100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團跨界合作將接力登上管樂節晚會；享譽國際的「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將於21日在「320+1嘉義市城市博覽會市博願景館」前廣場帶來獨嘉快閃驚喜。