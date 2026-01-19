超過百萬怎麼辦？綜合儲金轉定存新制3/14上路 郵局曝「一招」不受限制

中華郵政發布最新公告，3月14日起網路郵局及行動郵局APP「綜合儲金存簿轉定存」的額度將進行調整，轉定存的本金不得超過100萬元，新制一上路，恐怕影響114萬名用戶。究竟新制還有哪些限制？為什麼突然更改原有制度？有哪些方法可以不受新制影響？《民報》將帶您一起整理。

綜合儲金轉定存上限調降為100萬元

中華郵政宣布自3月14日起，調整綜合儲金存簿轉定存的金額限制。網路郵局及行動郵局APP「綜合儲金存簿轉定存」的金額上限，從原本300萬元調降至100萬元，額度大幅縮水。無論是單筆金額或是每日、月合併累加的存款金額，皆不能超過100萬元，但是臨櫃辦理部分不受新制影響。

改制的理由、影響多少用戶？

所謂「綜合儲金」就是將存簿裡的活存及定存綜合納入同一個儲金帳戶內，用戶可憑該儲金簿依約定方式存取款項。根據中華郵政統計，截至去年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中綜合儲金約114萬戶，占比約3.9％。中華郵政解釋，新制是為了增進公司的資金運用效率，同時也參考其他金融同業的網路銀行（含APP）對於綜存活期轉定期的限額標準。

超過上限想轉定存怎麼辦？

新制是針對網路及APP，因此傳統的臨櫃辦理不受影響。若用戶有超過100萬元的活存想轉定存，中華郵政也提供解方，只要持綜合儲金簿和原留印鑑，至原開戶郵局臨櫃辦理，就不受金額上限的限制。

活存、定存利率差多少？

活存與定存利率差距不小，像是以未達500萬元、1年至未滿2年的定期儲金來看，固定利率可達1.725％、機動利率為1.685％，不過活存利率約0.83％，民眾若有長期儲蓄的需求，大多會選擇將活存轉為定存。不過3月新制上路後，上限改為100萬元，想要轉存定存的民眾可能要盡速辦理。