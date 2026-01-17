超過美國用電量兩倍！中國年用電量逾10兆度破紀錄

中國2025年用電量突破10兆度。翻攝百度



中國政府今日公布過去一年的用電量，突破10兆度創下歷史紀錄，是美國全年用電量的兩倍。外媒分析指出，此數字凸顯出全世界在全力發展人工智慧數據中心和電動車普及化下，需要消耗極大電力。

中國國家能源局今日（1/17）宣布2025年的全社會用電量數據，累計用電10兆3682億千瓦時（kWh，1kWh代表一度電）。中國2025年的用電量比前一年增長5%。

新華社報導，10兆用電量是全球單一國家的最高用電紀錄，相當於美國全年用電量的兩倍，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體的年用電量總和。

若以產業別來看，去年整年用電量最高的是「第二產業」，也就是製造業、採礦業、電力及水利生產供應鏈，用電量達6兆6366億千瓦時，比前一年增長3.7%。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆向當地媒體表示：「十年間用電量從5萬億(兆)度到10萬億(兆)度，這樣的增長速度在全球主要經濟體中絕無僅有。」他認為，用電量大增的主因是，中國高端製造業、數位經濟與新興技術等領域快速增長。此外，風電設備製造業、網路和相關服務業用電量同比增長均超過30%，充換電產業用電增速接近50%。

彭博新聞報導指出，中國用電量激增同時顯示，隨著AI數據中心迅速成長和電動車使用普及化，全球對電力的需求正大幅攀升。中國政府未來5年將進一步投資硬體設施，以因應加速擴建電網需求。

