超過黃金72小時 海陸空持續搜救飛官辛柏毅

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空軍第五聯隊飛官辛柏毅蜜月後回台2天就升空進行夜航訓練，不幸於花蓮豐濱鄉外海墜海，從雷達光點消失，至昨晚間8點超過72小時，迄今天中午則已達88小時，空軍、海軍、陸軍及海巡署今日持續派機艦進行搜救。

今天東部海域天氣放晴，海象也比前幾天平穩，花蓮浪高0.8公尺、風力1級、陣風2級，海流流向往東北，空軍第五聯隊今天統計，搜救兵力包括空軍6架次、海軍兩艘，以及地面部隊包括海巡署岸巡人員183人，以及陸軍輕、中型戰術輪車47輛次，今空勤總隊沒有派機，海巡署也有6艘艦艇支援。

海巡署強調，冬季的花蓮外海有東北季風、黑潮影響，渦漩流向變動迅速且複雜，搜索行動由海軍統籌規劃各艦船艇搜索海域，海巡艦艇依指揮體系協同執行，即時以現場海象及第一天投放的救難測流浮標精準掌握海流變化、調整搜救範圍，搜救決策都是基於科學數據及專業判斷，呼籲各界切勿以訛傳訛，支持海軍及海巡的搜救專業，維護第一線人員工作士氣。

