超過20家業者自發組「淨零韌性採購聯盟」 攜手打造台灣綠色產業生態系
面對極端氣候日益加劇的挑戰，台灣中小企業主動行動淨零。由沃畝股份有限公司、嘉威數位股份有限公司、嘉威聯合會計師事務所等超過20家企業共同自發成立的「淨零韌性採購聯盟」（7）日在社會創新實驗中心進行聯盟簽署儀式，透過產官學研合作，建構台灣淨零韌性採購平台，共同尋找極端氣候衝擊下的產業轉型解方。
該聯盟在經濟部中小及新創企業署「114年新創賦能中小企業升級轉型輔導計畫」的支持下，由財團法人工業技術研究院協助輔導。此舉不僅展現中小企業面對氣候變遷的高度韌性，也象徵台灣產業鏈在淨零轉型道路上的集體覺醒。
沃畝股份有限公司執行長許又仁表示，極端氣候已對生產環境造成實質影響，單一企業難以應對複雜的減碳挑戰，因此中小企業必須串聯成價值鏈，共同尋找解方。他指出，隨著綠色採購需求日增，越來越多大型企業開始尋求「一站式」減碳解決方案，這也成為聯盟成立的契機。
許又仁進一步說明，淨零轉型並非單靠技術即可達成，而需具備「工程與審計並重」的概念。企業在導入AIoT（人工智慧物聯網）系統時，必須明確定義那些製程數據能滿足減碳審計需求，並以自動化收集的方式降低成本。透過導入標準化的數據收集與第三方審計流程，企業才能真正掌握實質減碳成效，而非僅依內部估算。
「我們的聯盟不只是技術合作，更是完整的價值鏈整合。」許又仁表示，聯盟成員攜手打造「一條龍式」減碳服務，從現場輔導、數據蒐集到第三方會計師驗證，協助業者順利完成認證與碳盤查，降低導入難度與成本。
工研院產服中心經理陳冠廷表示，在全球淨零轉型浪潮中，企業不僅要面對碳排放的壓力，更必須面對供應鏈風險、能源不確定性與市場波動帶來的挑戰。因此，「韌性（resilience）」不只是企業生存的關鍵，更是通往永續競爭力的必要條件。
工研院長期扮演國家創新系統的中介者與加速者，協助技術研發成果走出實驗室，也推動跨界夥伴共同建立產業標準與創新模式。此次能與沃畝公司、嘉威會計師事務所等發起夥伴攜手成立「淨零韌性採購聯盟」，正是落實「科技引領 × 產業共創 × 永續價值」的重要實踐。
唯有透過平台化合作，整合技術、金融、法規與數據治理的力量，才能讓中小企業也能以可負擔的方式，達成碳盤查、供應鏈減碳與綠色採購的目標。今日啟動的「淨零韌性採購平台」，不只是資訊系統，更是一個共創的生態圈，提供企業共享淨零採購標準，透過AIoT與數位工具，精準管理碳足跡與供應鏈風險，最終打造出一條可持續、可衡量、可信任的綠色供應鏈。
聯盟參與業者橫跨農食、科技與嘉威會計等多元領域，包括以永續養殖聞名的品牌「豬花田喜彘」、農緯果菜、社企電商「直接跟農夫買」、以及甫獲摩斯漢堡與無印良品採購豆漿與豆乾商品的「保證責任臺中市大人物農產運銷合作社」等。此外，B型企業嘉威聯合會計師事務所也協助導入減碳數據確信與方法學輔導，讓綠色轉型更具科學依據，推動企業將永續精神內化為品牌價值。
隨著「淨零韌性採購聯盟」的成立，台灣中小企業不僅能共同面對氣候風險，更能以創新科技與合作力量，打造兼具環境責任與市場競爭力的永續新生態。
