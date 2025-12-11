超過250國會助理連署「助理費除罪化」撤案 綠黨團、陳昭姿力挺

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化草案，引發國會助理反彈發起撤案連署，目前已經有超過250位助理參與連署，今（11）日包含立院民進黨團、民眾黨立委陳昭姿也簽名加入。

助理費專報韓國瑜新增朝野協商 周萬來請假惹議

陳玉珍提案修法將助理費除罪化，除了直接將款項撥款給委員統籌運用，免檢據核銷，更僅需負政治責任免刑責，讓外界質疑助理費將淪為「委員小金庫」，就連藍營立委也不全然認同。

國民黨立委翁曉玲指出，以個人立場，裡面有些內容也不見得是贊同的，進到委員會議裡面，大家可以有不同的版本來討論。

廣告 廣告

不過，司法委員會今天原邀請立法院秘書長周萬來就此議題備詢，立法院長韓國瑜卻臨時新增「朝野協商」，於是秘書長向委員會請假也遭綠營猛轟。

國會助理工會發起撤案連署 多名綠白委簽名加入

國會助理工會發起連署呼籲陳玉珍撤案，不到一週已經有藍綠白約75間辦公室、超過250位助理參與，今天上午也有不少立委簽名連署，其中參與的包含民眾黨立委陳昭姿，她也透露自己的辦公室助理每位都已簽署。

工會預告，週五將在立法院發起集會表達訴求，並且前往陳玉珍辦公室直球對決。助理費除罪化修法反彈聲浪越來越大，陳玉珍也維持堅定態度，強調不會撤案。

台北／黃品寧、桑輔成、班瑪旺嘉、許修銘 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

被控飆罵連署反修法助理？劉書彬否認：要他們好好思考

所得稅修法三讀！長照扣除額增至18萬 明年報稅就適用

歡迎找我談！助理費除罪化「有必要」 陳玉珍籲工會擬規範討論