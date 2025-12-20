超過3千人動物園開跑！ 小小保育大使挑戰路跑初體驗

由小公視與臺北市立動物園攜手舉辦的首屆 「小公視動物園公益路跑」於今（20）日熱鬧登場！超過3,500位的大朋友、小朋友，有爸媽牽著孩子、有朋友組隊參加，更有人打扮成自己最喜歡的動物，在封園的動物園跑道上及各站動物扮裝加油團的加油聲中，一起完成一趟親近台灣原生動物、學習與環境共生的路跑。

水果奶奶（右起）﹑臺北市動物園園長朱孝芬﹑公共電視節目部經理於蓓華﹑《動滋達森之島》精靈擔任鳴槍貴賓。（圖／小公視）

此次路跑的報名組別包含個人組、親子組及動物扮裝組，鼓勵參加者發揮創意，讓跑步更有趣。活動共吸引3500名民眾熱情報名，其中260多人報名動物扮裝組、2400多人報名親子組，三歲以下的孩子有150多位、70歲以上的長者有8位，當天的動物園宛如成為大小朋友與扮裝動物們一起玩、一起跑的歡樂遊樂園。

廣告 廣告

公共電視節目部經理於蓓華表示，小公視自去年（2024）開台，是台灣第一個兒少影音平台，而「小公視動物園路跑」作為台慶一週年的公益活動，她特別感謝臺北市立動物園一早開園，讓小朋友的腳步能走進來，也鼓勵孩子們「不用比快，比的是完成，在爸爸媽媽的陪伴之下，用自己的方式完成這趟動物園的驚奇之旅」。她也透露，為了讓路跑成為大家難得的體驗與回憶，工作人員每天都折晴天娃娃祈求好天氣。

「小公視動物園公益路跑」出發前大合照。（圖／小公視）

此外，小公視期許透過頻道影響力為社會帶來正能量、為教育盡一份心力，因此也將活動10％盈餘捐贈給臺北市立動物園，作為「動物認養」及「動物保育教育」相關計畫，邀請大小朋友一同守護動物。

臺北市立動物園園長朱孝芬表示，很高興在2025年邁入尾聲的倒數10天，與小公視合作舉辦這場公益路跑，結合動物保育與小小運動員精神，希望大家留下美好回憶，也能透過路跑關注動物保育議題。她特別提醒，清晨時分許多動物正要起床或準備入睡，希望大家在路跑時放輕聲音，一起當動物的朋友、守護動物；同時也能睜大眼睛，尋找清晨時分出沒的野生動物，會有不少意外驚喜。

大家最熟悉的水果奶奶與「小小保育大使」暖暖，也特別到場為跑者加油打氣，這組超萌的老少搭檔一登場就受到大小朋友熱情歡呼，家長們也紛紛拿起手機拍照記錄，現場氣氛與活力十足。

水果奶奶擔任掛牌嘉賓。（圖／小公視）

水果奶奶分享自己很喜歡動物，也常在節目中介紹動物保育的觀念與知識，認為喜歡動物的小朋友都最善良、最可愛，希望透過這次路跑，和孩子們一起更愛護動物、愛護地球；暖暖則分享第一次參加路跑、以及和媽媽一起準備的心情，認真又可愛的模樣，讓現場大小朋友都感到開心。

這場別具特色的路跑活動於20日清晨6點入場報到、7點15分準時開跑。小小跑者正式出發前，小公視專為3至6歲孩子設計的體能節目《動滋達森之島》精靈們，以及PBRC教練群，也在舞台上帶領大家做暖身操，為孩子們暖身又暖心。

本次路跑路線全長近4公里，從紅鶴廣場起跑，行經動物園工作人員專用作業道路，穿越動物的家與光平隧道，再到溫帶動物區、溫馨花園、河馬廣場，終點設於教育中心，全程在動物園內進行，是適合各年齡層參與的安全路跑賽道。

沿途除有穿著動物服裝的專屬「動物陪跑員」陪伴大小朋友跑完全程，增添趣味與驚喜外，也募集100位動物扮裝工作人員，在跑道沿線組成可愛的動物加油站，包括「台灣動物加油團」、「雨林動物加油團」、「熊熊出沒加油團」與「企鵝家族加油團」等，讓孩子看到熟悉又可愛的動物，更有動力向前奔跑。

參加者完成路跑後，現場還安排親子闖關活動，以及小公視最受歡迎的《水果冰淇淋》、《妖果小學》、《動滋達滋森之島》哥哥姊姊帶來熱鬧豐富的舞台表演，讓大家享受結合運動、公益、親子同樂與動物保育的休閒旅程。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導