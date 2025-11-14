超過3萬人參加！「賓士星動樂園」北中南開跑，怎麼助攻豪華車市買氣？

延續去年「FUN 電星樂園」吸引超過3萬名民眾參與的強勢聲量，台灣賓士今年將活動全面升級為「Mercedes-Benz 星動樂園」，以代表三芒星的「LAND．SEA．AIR」3大主題打造沉浸式場景，並於明（15）日展開，正式啟動年底最關鍵的品牌行銷攻勢。

業界分析指出，在競爭激烈的豪華車市場中，Mercedes-Benz透過大型品牌體驗活動，有望強化粉絲經濟與試駕轉單效果，成為Q4車市的重要助攻。

品牌體驗成豪華車市場競爭關鍵？

今年星動樂園的3大主題展區不只是展覽，更是 Mercedes-Benz 用來「把科技說清楚」的策略工具。

•LAND展區：強調先進底盤與動力技術，呼應越野與多地形市場需求的成長；

•SEA 展區：主攻豪華品牌最受關注的「舒適科技」，展示ENERGIZING COMFORT如何滿足高端消費者對移動健康的期待；

•AIR展區：透過「你好，賓士」語音互動與A.I.學習模式，傳達品牌在智慧座艙上的投資成果。

透過分區體驗拆解科技語彙，台灣賓士希望讓民眾更容易理解產品差異化，提升品牌忠誠度，進而轉化為購車決策。

完成3展區體驗即可獲得扭蛋，獎項包含限量嘻哈熊與尚未上市的托特包。這類「限定贈品＋互動任務」的組合，被視為豪華品牌常用的導流策略，有助提升停留時間與社群曝光。現場同步販售原廠精品如G-Class多功能摺疊包等冬季新品。

夜間星光派對是否成粉絲經濟引爆點？

星動樂園另一大亮點是「三芒星派對」，加入官方社群即可免費入場。這意味活動同時承擔 社群成長、會員導流與品牌黏著度提升功能。

三地演出陣容包括：

•台北：宇宙人（金曲獎最佳樂團）

•台中：鳳小岳 & 壓克力柿子

•高雄：理想混蛋

Mercedes-Benz透過跨城巡迴，擴大接觸年輕族群，將品牌形象從豪華移動延伸至生活風格場景，深化粉絲經濟能量。

熱門車款集中亮相，年底車市買氣能否提前點燃？

今年星動樂園集結多款人氣車型，包括具備G-TURN的純電越野車G 580與性能旗艦Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE，同時規劃超過10款車型的帶隊試駕，讓民眾依喜好選擇體驗。

隨著年底為豪華車交車高峰期，這類大型活動不僅能提升詢問度，也有助經銷端提前布局新年度業績。

對Mercedes-Benz而言，星動樂園不只是一場活動，更是深化品牌價值、提升粉絲黏著度與維繫高端客層的重要工具；對市場而言，這也是豪華車品牌在競爭加劇下，持續擴大品牌能見度與提升消費決心的行銷示範。

【Mercedes-Benz星動樂園活動資訊】 ・台北站：台北文創園區–文化廣場（台北市信義區菸廠路88號） 11月15日(六) 11:00–20:30 11月16日(日) 11:00–20:30 11月17日(一) 11:00–20:30 ・台中站｜台中歌劇院廣場（台中市西屯區惠來路二段101號） 11月21日(五) 17:00–20:30 11月22日(六) 11:00–20:30 11月23日(日) 11:00–20:30 ・高雄站｜高雄流行音樂中心–海風廣場（高雄市鹽埕區真愛路1號） 12月05日(五) 17:00–20:30 12月06日(六) 11:00–20:30 12月07日(日) 11:00–20:30

