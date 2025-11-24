超過4千人齊聚麗寶樂園 永慶加盟竹苗區經管會家庭日邀喜憨兒同樂

cnews124251124a07

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

身為新竹、苗栗三縣市加盟房仲店數加總最多的連鎖集團，共計逾240間店，永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產22日舉辦「攜手同心 歡樂無限」家庭日活動，超過4千位同仁及眷屬前往台中麗寶樂園探索世界遊玩，有抽獎活動、多樣闖關活動及舞台演出，同時發揮愛心，特別邀請喜憨兒社會福利基金會小朋友到現場同樂，傳遞愛與陪伴的力量，讓幸福與公益同行。

為了營造家庭日的歡樂氛圍，永慶加盟四品牌竹苗區經管會特別在入園時準備限量200個造型氣球，並派出永慶加盟四品牌吉祥物熱情迎接同仁與眷屬進場，今年活動設計多元有趣，除了在碰碰車、音速迴旋及舞台廣場設置闖關挑戰外，還規劃了可隨園區移動的「移動式關卡」，讓四品牌夥伴與家人隨時隨地挑戰、互動，每完成一項關卡挑戰、即可獲得1點。

除了遊戲關卡外，「打卡拍拍」關卡也是家庭日的獨特亮點，同仁只要在園區指定地點、或與永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產各自的吉祥物合照，就可以獲得1點，累積到不同關卡的5點，就是闖關成功，即可獲得限量超商200元禮券。另外還有人氣手機iPhone 17的摸彩活動，被抽到的同仁，無不興奮尖叫、奔跑上台領獎。

延續8月捐血活動的愛心，邀請喜憨兒社會福利基金會的小朋友與家屬一同參加，讓他們體驗遊樂設施、放鬆身心、享受歡樂時光。永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶表示，前兩年都在六福村舉辦，今年特別選在麗寶樂園，不僅有豐富的遊樂設施，還有麗寶Outlet Mall與多樣化美食餐廳，讓大家吃得開心、玩得盡興，也希望把這份歡樂與溫暖分享給喜憨兒基金會的孩子們，一起感受幸福的氛圍。

帶著孩子一起參加家庭日活動的有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜表示，家庭日最棒的地方，就是能讓同仁放下忙碌，全心陪伴家人，享受難得的親子時光。有不少同仁帶著孩子一起闖關、玩設施，現場笑聲洋溢、活力滿滿。看到大家臉上開心笑容，就是我們辛苦籌辦活動的的最大動力。未來會持續舉辦充滿活力歡樂的活動，讓大家幸福的笑容持續綻放。

台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱分享，今年的籌辦團隊投注了滿滿心思，不僅為同仁爭取到飯店住宿優惠，只要在活動前一天或當天入住即可享受折扣，讓大家可以玩得更從容盡興。此外，摩天輪上還藏有永慶加盟四品牌的宣傳跑馬燈，若有選擇自費夜間遊園的同仁，能在夜晚非常清楚欣賞到象徵團結的品牌光芒，為家庭日留下難忘又美好的回憶。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

