超過400處坑洞、補丁！北藝中心「皮蛋豆腐」慘變乳酪起司

記者柯美儀／台北報導

台北表演藝術中心啟用3年多。（圖／資料照）

位於士林的台北表演藝術中心，因外觀被戲稱「皮蛋豆腐」，自民國111年7月啟用至今，戶外廣場已進行59次維護，多數是修補黑白鋪面。北市民進黨議員陳賢蔚發現破損及補丁超過400處，形容「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」，慘況貽笑國際。對此，北藝中心行銷部經理表示，地坪破損主要受下雨及熱脹冷縮影響，目前已啟動研究計畫，尋找適合台灣氣候的地坪材質，並將重新改善戶外廣場。

北藝中心啟用3年多，戶外廣場的黑白地坪卻出現坑洞、補丁密布，外觀斑駁而凹凸不平。在地義信里許里長表示，北藝中心戶外廣場鄰近士林夜市，國內外觀光遊客眾多，為台北市重要門面，但啟用僅3年多，現況卻鋪面破損與汙損嚴重，已嚴重影響市民觀感。尤其人行道在雨天極易打滑，不論是步行或騎乘自行車都有摔倒風險，要求市府儘速進行改善。

北藝地坪鋪面破損逾400處，被批「光滑豆腐變乳酪起司」。（圖／取自北市民進黨議員陳賢蔚臉書）

議員陳賢蔚調閱資料發現，北藝中心戶外廣場自111年7月啟用，111年12月29日起由委外廠商進行維護管理。112年至114年三年間，北藝戶外廣場維護紀錄高達59次，平均不到20天就要維修一次，主要均為鋪面「破損修補」。

陳賢蔚實地勘查，發現北藝中心戶外廣場破損及補丁數量竟然超過400處，且屢見黑色鋪面以白料補、白色鋪面以黑料補的情形，不僅嚴重破壞市容，也影響國內外觀光遊客觀感，卻無廠商違反「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」申請單位若致汙損、破壞等須負擔修繕與賠償費用。

北市文化局藝術發展科長蕭慧芳回應，會督促北藝中心進行整體地坪的改善計畫。至於3年多來沒有開罰廠商記錄是因為無法確定場地破損原因。北藝中心行銷部經理黃文瀚則說明，戶外廣場黑白地坪易受天氣影響，下雨及熱脹冷縮也會導致地坪破損，所以北藝中心已啟動研究計畫，預計明年6月份會完成，將找出適應台灣氣候的地坪材質，重新進行改善。另針對使用要點執行疑義部分，會重新檢討相關要點後，加強落實執行。

