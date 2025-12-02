超過6成民眾力挺：支持開放機場多元計程車 松山、小港明年擬試辦 民眾敲碗「桃機也該跟進」
桃園機場在今（2025）年 10 月發生白牌車違規載客事件，司機拒絕警方盤檢並企圖逃逸，香港女乘客被甩出車外右腳遭車輪輾壓受傷，航警連開8槍制止，引發外界關注現有的機場接送制度是否有改善的空間，同時機場是否應開放合法且便民的多元計程車叫車服務也再次受到討論。Yahoo奇摩於11月19日至24日以「若機場開放叫車服務，請問您的看法是？」為題進行民調，共逾10萬民眾參與。
在「到其他國家旅遊時，是否有直接於該國機場使用App叫車搭乘的經驗？」的調查裡，有30.8%網友曾經有過相關經驗，其中19.5%是為了節省旅行時間， 11.3%是因叫車App資訊清楚，保障安全與解決語言問題；另外，有36.7%的網友則沒有相關經驗，22.5%網友認為搭乘公共運輸為另一種旅遊體驗，14.2%則是為了省錢。
超過5成民眾對現況滿意，但盼更彈性
至於「如何評比我國機場交通接駁服務？」結果顯示超過5成民眾表達滿意，19.3%認為非常好，希望再精進到大型國際機場水準，另有33%的網友認為還算可以，但仍盼有預約方便、價格彈性的選擇，反映出民眾仍希望機場接駁的選擇能更加友善，如多元計程車；10.3%的網友則不甚滿意，認為目前接駁選項不足，另有3.9%的民眾表示非常不好，並認為目前體驗跟其他國際機場差異大。
松山、小港試辦多元計程車 民眾敲碗：桃機也該跟進
在政策情境題部分，「交通部宣布將開放松山和小港機場多元計程車叫車服務，你是否支持？」6成的民眾表態支持，32%認為此舉可增加民眾在機場交通的選擇自由，找到更符合個人需求的交通工具，30.3%支持之餘，也提出多元計程車方便上下車的地點規劃需求，僅9.2%的網友表示不支持。進一步問到「如果桃園機場也開放計程車網路預約叫車服務的看法？」有62.1%的網友持支持態度，僅有8.9%的網友持反對意見。
網友直言：要開放、回歸市場機制
綜合民調結果來看，多數人贊成台灣機場開放多元計程車服務，以提升民眾在機場的交通選擇。有網友直言「要開放，才會有進步」也有人認為機場載客應「回歸市場機制」，另有民眾提醒「多元叫車可以，但請規劃在停車場內，而不是入境接送區，不然交通絕對完蛋」。
DTTA：將交通納入旅遊體驗，才可全方位推動觀光
政府於2025 ITF台北國際旅展時宣布將組「觀光國家隊」，觀光體驗裡，機場是旅客踏入該城市的第一印象。DTTA台灣觀光策略發展協會理事長吳兆益對於政府將組「觀光國家隊」表示肯定，同時呼籲政府，在機場的交通選項上應接軌國際，讓旅客在一落地就可以依照自身的旅遊需求，來開始台灣的旅程。他表示，依長年推動台灣國際觀光經驗，國家在推廣觀光的角度較為傳統，他建議，政府需從「點到點運輸」的傳統思維跳脫，將交通納入旅遊體驗的想法，才可以全方位推動台灣觀光。
桃機自律委員會主委：期待機場排班能和叫車平台整合
桃園國際機場排班計程車自律委員會主委賴岡宏從第一線觀察到，疫情改變了民眾搭車習慣，現在多數乘客傾向透過App網路預約，傳統「路邊攔車」的比例明顯下降。在支付車資上也明顯偏好非現金。他認為機場接駁也應該跟著民意來調整，他提到，桃園機場排班計程車在車輛條件上有嚴格要求，像是車齡須在4年內、排氣量2000c.c.以上，並提供嬰幼兒安全座椅、無菸車與無障礙車等多元服務，同時也有多元支付方式，目前唯一不足就是缺乏「網路預約」系統。
如果未來機場排班計程車能和網路叫車平台整合，賴岡宏直言「相當期待」，且不只他，機場自律委員會先前已召開說明會並進行問卷調查，在編制671台車之中，有逾9成司機表態贊成導入網路預約機制。他強調，一旦機場排班計程車能搭配網路平台系統運作，既能提升旅客叫車便利性，也有助於穩定司機接單量，對乘客與司機來說，都是一場雙贏。
柯志恩點出政策上的兩難
長期關注觀光與交通議題的國民黨立委柯志恩指出， 2024年年底就呼籲民航局針重視民眾在機場的運具選擇權益。但柯志恩也點出政策上的兩難，一方面民航局依《民用航空機場客運汽車管理辦法》為了維護排班計程車秩序與權益，限制白牌與部分平台車輛進場。
另一方面，實務上旅客確實有兒童座椅、大件行李等多元需求，希望能透過多元叫車系統來解決，然而在先前的討論，相關單位認為，旅客若能預先告知回國時間與需求，機場可以協調由排班計程車提供對應車輛與設備，作為替代方案，但柯志恩認為雖有解套辦法，但與一般民眾期待還是有落差。
過半民眾支持開放！實務上還需面臨多項考驗
而從這次的民調來看，有過半民眾支持機場開放多元計程車，柯志恩認為，實務上可能會帶來幾個現實問題，像是行政成本會增加，包含現場管制、人力部署、執法難度等。另外，既有排班計程車是依規定申請取得資格進場排班，如果開放外部多元計程車進場，勢必會壓縮到他們的載客率與生計，這部分的權益也必須被看見。
柯志恩補充，如果未來管理辦法調整得宜，現場秩序穩定、排班計程車與多元計程車權益都獲得平衡，又能讓習慣使用叫車服務的國際旅客覺得更方便，那勢必是個多贏的局面。
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 2 小時前
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 24 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 5 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 2 小時前
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 16 小時前
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 5 小時前
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 15 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 10 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 3 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 17 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 23 小時前
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 2 小時前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前