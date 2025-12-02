超過6成民眾力挺：支持開放機場多元計程車 松山、小港明年擬試辦 民眾敲碗「桃機也該跟進」

桃園機場在今（2025）年 10 月發生白牌車違規載客事件，司機拒絕警方盤檢並企圖逃逸，香港女乘客被甩出車外右腳遭車輪輾壓受傷，航警連開8槍制止，引發外界關注現有的機場接送制度是否有改善的空間，同時機場是否應開放合法且便民的多元計程車叫車服務也再次受到討論。Yahoo奇摩於11月19日至24日以「若機場開放叫車服務，請問您的看法是？」為題進行民調，共逾10萬民眾參與。

交通部宣布將開放松山和小港機場多元計程車叫車服務，引起各方討論。（圖片來源：Getty Images）

在「到其他國家旅遊時，是否有直接於該國機場使用App叫車搭乘的經驗？」的調查裡，有30.8%網友曾經有過相關經驗，其中19.5%是為了節省旅行時間， 11.3%是因叫車App資訊清楚，保障安全與解決語言問題；另外，有36.7%的網友則沒有相關經驗，22.5%網友認為搭乘公共運輸為另一種旅遊體驗，14.2%則是為了省錢。

超過5成民眾對現況滿意，但盼更彈性

至於「如何評比我國機場交通接駁服務？」結果顯示超過5成民眾表達滿意，19.3%認為非常好，希望再精進到大型國際機場水準，另有33%的網友認為還算可以，但仍盼有預約方便、價格彈性的選擇，反映出民眾仍希望機場接駁的選擇能更加友善，如多元計程車；10.3%的網友則不甚滿意，認為目前接駁選項不足，另有3.9%的民眾表示非常不好，並認為目前體驗跟其他國際機場差異大。

松山、小港試辦多元計程車 民眾敲碗：桃機也該跟進

在政策情境題部分，「交通部宣布將開放松山和小港機場多元計程車叫車服務，你是否支持？」6成的民眾表態支持，32%認為此舉可增加民眾在機場交通的選擇自由，找到更符合個人需求的交通工具，30.3%支持之餘，也提出多元計程車方便上下車的地點規劃需求，僅9.2%的網友表示不支持。進一步問到「如果桃園機場也開放計程車網路預約叫車服務的看法？」有62.1%的網友持支持態度，僅有8.9%的網友持反對意見。

6成的民眾表態支持松山和小港機場開放多元計程車叫車服務。（圖片來源：Getty Images）

網友直言：要開放、回歸市場機制

綜合民調結果來看，多數人贊成台灣機場開放多元計程車服務，以提升民眾在機場的交通選擇。有網友直言「要開放，才會有進步」也有人認為機場載客應「回歸市場機制」，另有民眾提醒「多元叫車可以，但請規劃在停車場內，而不是入境接送區，不然交通絕對完蛋」。

DTTA：將交通納入旅遊體驗，才可全方位推動觀光

政府於2025 ITF台北國際旅展時宣布將組「觀光國家隊」，觀光體驗裡，機場是旅客踏入該城市的第一印象。DTTA台灣觀光策略發展協會理事長吳兆益對於政府將組「觀光國家隊」表示肯定，同時呼籲政府，在機場的交通選項上應接軌國際，讓旅客在一落地就可以依照自身的旅遊需求，來開始台灣的旅程。他表示，依長年推動台灣國際觀光經驗，國家在推廣觀光的角度較為傳統，他建議，政府需從「點到點運輸」的傳統思維跳脫，將交通納入旅遊體驗的想法，才可以全方位推動台灣觀光。

桃機自律委員會主委：期待機場排班能和叫車平台整合

桃園國際機場排班計程車自律委員會主委賴岡宏從第一線觀察到，疫情改變了民眾搭車習慣，現在多數乘客傾向透過App網路預約，傳統「路邊攔車」的比例明顯下降。在支付車資上也明顯偏好非現金。他認為機場接駁也應該跟著民意來調整，他提到，桃園機場排班計程車在車輛條件上有嚴格要求，像是車齡須在4年內、排氣量2000c.c.以上，並提供嬰幼兒安全座椅、無菸車與無障礙車等多元服務，同時也有多元支付方式，目前唯一不足就是缺乏「網路預約」系統。

如果未來機場排班計程車能和網路叫車平台整合，賴岡宏直言「相當期待」，且不只他，機場自律委員會先前已召開說明會並進行問卷調查，在編制671台車之中，有逾9成司機表態贊成導入網路預約機制。他強調，一旦機場排班計程車能搭配網路平台系統運作，既能提升旅客叫車便利性，也有助於穩定司機接單量，對乘客與司機來說，都是一場雙贏。

柯志恩點出政策上的兩難

長期關注觀光與交通議題的國民黨立委柯志恩指出， 2024年年底就呼籲民航局針重視民眾在機場的運具選擇權益。但柯志恩也點出政策上的兩難，一方面民航局依《民用航空機場客運汽車管理辦法》為了維護排班計程車秩序與權益，限制白牌與部分平台車輛進場。

另一方面，實務上旅客確實有兒童座椅、大件行李等多元需求，希望能透過多元叫車系統來解決，然而在先前的討論，相關單位認為，旅客若能預先告知回國時間與需求，機場可以協調由排班計程車提供對應車輛與設備，作為替代方案，但柯志恩認為雖有解套辦法，但與一般民眾期待還是有落差。

過半民眾支持開放！實務上還需面臨多項考驗

而從這次的民調來看，有過半民眾支持機場開放多元計程車，柯志恩認為，實務上可能會帶來幾個現實問題，像是行政成本會增加，包含現場管制、人力部署、執法難度等。另外，既有排班計程車是依規定申請取得資格進場排班，如果開放外部多元計程車進場，勢必會壓縮到他們的載客率與生計，這部分的權益也必須被看見。

柯志恩補充，如果未來管理辦法調整得宜，現場秩序穩定、排班計程車與多元計程車權益都獲得平衡，又能讓習慣使用叫車服務的國際旅客覺得更方便，那勢必是個多贏的局面。