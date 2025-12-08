超過60名馬祖士官兵涉賣帳戶給詐團 連江地檢：依法嚴辦

陸軍馬祖防衛指揮部所屬單位多名士官兵遭檢方調查，疑涉出售帳戶供詐騙集團充當人頭帳戶，涉案人數可能超過60人。（圖為馬防部軍演示意圖） 圖：軍聞社提供/青年日報記者袁銘駿攝

[Newtalk新聞] 陸軍馬祖防衛指揮部所屬單位多名士官兵遭檢方調查，疑涉出售帳戶供詐騙集團充當人頭帳戶，涉案人數可能超過60人。對此，連江地檢今日證實，並強調將依法嚴辦；而馬防部也表示，相關官兵將依情節輕重予以處分，並配合司法依法究辦。

連江地檢署懷疑一名上士向軍中同袍與友人收取蝦皮賣家帳號並綁定金融帳戶後，出租給詐騙集團當人頭帳戶，遂展開調查。檢方啟動可疑帳戶預警機制後，循銀行通報追查多筆疑涉洗錢與逃漏稅捐的異常帳戶，並於114年11月6日同步搜索相關集團，拘提曾姓上士到案。因其涉案重大且疑有勾串之虞，法院裁准羈押禁見；另六名出租帳號的被告訊後飭回。

連江地檢說明，此案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，續由該署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及陸軍馬祖防衛指揮部主動全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

針對馬防部有現役軍人涉入詐騙案，馬防部發布新聞稿證實全案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌。

馬防部表示，全程將秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，已確定涉案官兵會以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

