超重要！嚴防胃癌奪命 「這年齡層」免費檢查幽門螺旋桿菌

記者施春美／台北報導

胃癌是國人十大癌症及死因之一，每年約有超過4000人新確診、逾2000人因胃癌離世。胃癌最關鍵的危險因子是「幽門螺旋桿菌」的感染，約8~9成的胃癌與之相關。為降低胃癌發生率，國健署今年起，補助45～74歲民眾終身一次「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌」癌篩。

提到胃病，一般人會認為飲食或緊張情緒導致，但眾多研究發現，幽門螺旋桿菌的感染才是主因。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，很多人胃不好就是因為感染幽門桿菌，美國大規模研究顯示，幽門桿菌若未治療會增加6倍胃癌的風險，若經滅菌治療，可大幅減少64%的罹癌風險。

廣告 廣告

錢政弘表示，幽門螺旋桿菌是一種會存活在胃的細菌，台灣3～4成的人有感染幽門螺旋桿菌，其中8成初期無症狀。由於感染者的胃粘膜多少都會發炎，因此2成感染者會惡化成慢性胃發炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍等疾病，出現腹痛、腹脹、消化不良、食慾差、噁心或體重減輕等症狀。

為了從源頭降低未來胃癌發生率，國健署自今年起，補助45～74歲民眾終身一次「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌」癌篩。該檢測為非侵入性，可快速判斷胃部是否感染幽門螺旋桿菌。

國健署表示，若結果呈陽性，民眾應攜帶檢驗報告回診，由醫師安排除菌療程或後續檢查，及早阻斷病程變化，減少未來罹癌風險。

幽門螺旋桿菌影響巨大！良好衛生習慣可降低感染

國健署表示，幽門螺旋桿菌主要透過「經口傳染」，家庭共食、共杯及不良衛生習慣都可能提高風險。民眾日常防治應落實下列原則：

● 使用公筷母匙、避免共杯共食

● 保持均衡飲食與良好飲食規律

● 規律運動、不碰菸、酒、檳榔

● 避免生食與不潔食物

如果出現胃部不適、消化不良等症狀，應儘快就醫，透過檢測搭配健康生活方式，才能真正守護消化道健康。

更多三立新聞網報導

腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫

「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵

「三大養生食物」吃錯害洗腎！醫嘆：很多人的心頭好

50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中

