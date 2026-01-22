超長寒假孩子邊玩邊學 新北「FUN寒假任務」闖關答題集點換好禮

〔記者黃子暘／新北報導〕超長寒假登場，新北市教育局長張明文指出，為陪伴孩子有效率安排學習節奏，教育局推出「FUN寒假任務」，自1月19日至3月1日，學生登入親師生平台即可參與多元線上自主學習任務，任務包括學科問答、趣味知識闖關等，並橫跨法律、環保、學科等領域，完成任務可累積點數兌換好禮，讓孩子用學習替自己賺1份新年禮物；此外，教育局也透過「給家長的一封信」分享孩子正確使用3C、重視數位品德與防詐知能等資訊。

教育局介紹，「FUN寒假任務」整合多個熱門學習資源，孩子可以依照興趣、專長選擇；以「PaGamO」平台為例，設置學科任務、法律常識、環保知識等素養題庫；均一融合教育平台則提供學科與素養課程影片，搭配限時徽章任務，延續孩子的學習熱度。

海山國小教師楊馥嘉老師表示，寒假最怕出現「學力失落」，但用對方法，孩子反而更願意主動複習，「FUN寒假任務」以寓教於樂的方式鼓勵學生在趣味闖關中完成複習。

海山國小學生郭子芃認為，這是最有趣的寒假作業，不只能複習功課、學到網路知識，還能和家人一起分享、一起闖關。

教育局補充，新北市「親師生平台」以單一帳號整合超過130項數位學習資源，包含PaGamO、均一、學習吧與因材網等，並提供多元AI學習輔助功能協助學生自學，學習吧的自動語音辨識與寫作批改功能，也能支持孩子練口說表達。

